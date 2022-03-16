Кремль уже не в состоянии скрывать потери. Похороны прошли в 200 городах РФ – Резников

Россия уже не способна скрыть сокрушительные потери своих подразделений – те уже "коллективно штурмуют ад".

Об этом говорится в сообщении Министра обороны Украины Алексея Резникова с итогами трех недель борьбы.

По словам главы Минобороны, сейчас ситуация остается непростой. Особенно – на юге и востоке: "Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевской и Николаевской областей до Луганской". По его словам, наглядным тому примером стали горящие вертолеты врага в Чернобаевке.

Также, по его словам, в более чем 200 городах и селах России уже состоялись захоронения захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле.

"Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад", – заявил Резников.

Такая же участь постигла и морскую пехоту из Тихоокеанского флота, отметил он.

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Впрочем, враг продолжает совершать военные преступления против мирных граждан. "За 20 дней подтверждена гибель 103 украинских детей, убитых российскими захватчиками. Россияне уничтожили и повредили более 400 учебных заведений и свыше 100 украинских больниц, тысячи жилых домов", – сообщил глава Минобороны.

"Против Мариуполя совершают настоящий акт геноцида. Это государственный терроризм со стороны России. Его нельзя оправдать ничем, это безумие взбешенных маньяков", – подчеркнул Резников.

Также он указывает, что Украина в круглосуточном режиме общается со странами и организациями-партнерами: "Сложно назвать министра обороны партнерской страны, с которым я бы не говорил за последние дни по телефону или по видеосвязи".

Уляна Букатюк

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