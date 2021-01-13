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Несмотря на стремительное развитие современных технологий, телевидение остается важной частью нашей жизни. Чтобы получить максимум от просмотра телевизора, обратите внимание на ТВ онлайн. Телевидение онлайн — инновационный метод, благодаря которому цифровой сигнал передается через Интернет без искажений. С ним вы сможете легко управлять процессом просмотра и забудете про поиск программы ТВ в сети.

Сервис Ланет.TV обладает следующими преимуществами:

Интерактивность. Ставьте прямой эфир на паузу или перематывайте с помощью кнопок "назад" и "вперед" .Теперь вы строите планы по своему усмотрению, а не подстраиваетесь под телепрограмму. Мобильность. Любимые ТВ каналы доступны не только на телевизоре, но и на любом другом устройстве, которое имеет доступ к Интернету. Кроссплатформенность. Смотрите телевизор онлайн на любом устройстве на базе Android. Тематические пакеты. Самостоятельно выбирайте те жанры и каналы онлайн, которые вам по душе. Таким образом вы получите индивидуальный перечень каналов, а ТВ программа будет создана согласно вашим предпочтениям. Удобное подключение. Для того, чтобы наслаждаться онлайн ТВ и создать индивидуальную ТВ программу, достаточно иметь доступ к Интернету. Нет потребности покупать дополнительные устройства или заниматься длительной настройкой. Высокое качество. Независимо от погодных условий, наслаждайтесь просмотром ТВ онлайн в высоком качестве. Постоянные акции. Сервис ТВ онлайн стабильно радует своих пользователей разнообразными выгодными предложениями.

Однако компания не останавливается на достигнутом и постоянно развивается, чтобы порадовать своих пользователей. Недавно у Ланет.TV вышло обновление, благодаря которому архив телепередач сохраняется до 14 дней, а пауза длится до 120 минут. Также у пользователей появилась возможность использовать удобный телегид с ТВ программой.

Как смотреть ТВ через Интернет? Все предельно просто: скачайте приложение Ланет.TV или откройте веб-версию, зарегистрируйтесь, выберите подходящий тариф и оплатите. После этого вы становитесь счастливым пользователем интернет-телевидения.

Именно сейчас вас ждет приятный сюрприз: 5 недель просмотра ТВ всего за 1 грн! Но это еще не все: после подтверждения номера телефона в приложении, вы получите неделю просмотра пакета /PRIME с лучшими каналами со 100% скидкой.

Почувствуйте все преимущества интернет ТВ от Ланет.TV и смотрите онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV, Украина и прочие каналы.

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