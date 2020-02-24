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Let's help запускает Всеукраинский проект глобальных изменений #Подаруй красу

Let
Фото - Let's help
24.02.2020, 13:19

Миссия проекта - показать, что красота не имеет возраста, красота дает желание жить, она вне предрассудков и вне параметров

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help (входит в группу компаний ЛИГА)

В 2020 году Let's help запускает Всеукраинский проект глобальных изменений гериатрических пансионатов. Мы искренне верим, что дома престарелых могут быть местом, где пожилые люди захотят жить. Это первый подобный проект в Украине, он призван улучшить ментальное здоровье и оказать необходимую заботу и поддержку одиноким людям пожилого возраста. Идея этого проекта появилась органично с нашей деятельности.

Красота для пожилых людей - это эмоциональное состояние, это забота, это самоощущение, их стимул к жизни. Элементарные для нас с вами вещи, для них - забытое чувство уверенности. Наша цель - дать им эту эмоцию.

Мы обустроим в четырех пансионатах Киевской области пространство для 340 пожилых людей, в котором будет все необходимое и удобное для того, чтобы сделать внешний вид бабушек и дедушек хорошим. В этом пространстве должны быть: мойка для головы, парикмахерское кресло, стол для маникюра, парикмахерские и маникюрные принадлежности, а также зеркала, в которые захочется смотреть. Для этого нам нужна ваша помощь и энергия. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, нам необходимо собрать 1 000 000 гривен.

Вы можете присоединиться и дарить красоту вместе с нами: сделать перевод средств, поделиться информацией о проекте в своих социальных сетях, приобрести сувенирную продукцию - футболку или браслет, созданные в поддержку проекта известными дизайнером Ольгой Навроцкой и ювелиром Валерией Гуземой. Если вы работаете в бьюти-индустрии и можете поделиться оборудованием или своим мастерством парикмахера, мастера по маникюру, косметолога - будем благодарны за ваше участие, #letshelpbeautyangels

На протяжении всего существования Фонда мы неоднократно проводили мероприятия, направленные именно на то, чтобы поддержать в бабушках и дедушках желание жить и всячески подбодрить их: творческие мастер-классы, тематические вечеринки с коктейлями и танцами, выездные дни красоты для жителей пансионатов, съемки для проектов фонда с участием бабушек и дедушек. Все эти активности показали нам, насколько важно для них оставаться в центре внимания, как им не хватает живого общения и заботы.

Не медлите, заходите, регистрируйтесь и присоединяйтесь. Первую комнату красоты мы откроем уже совсем скоро - в марте.

СПРАВКА. Фонд Let's Help был создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА, которая с 1991 работает на рынке Украины. Учредители Let's Help покрывают все админрасходы фонда. 100% благотворительных взносов фонд тратит на реализацию благотворительных программ "Достойная старость", "Универсальная среда", флешмоб #letshelpbabusya и других инициатив.
Коптева Ольга
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