На правах спонсорства

В связи с непрекращающейся пандемией коронавируса, карантин в стране продлен на неопределенный период. Поэтому на сегодня основная задача юридической практики - переориентировать свои процессы таким образом, чтобы ни на одном участке не останавливать свою работу.

Теперь с помощью интернета, посредством разнообразных онлайн-инструментов существует отличная возможность создавать свои офисы дома. Интерактивная платформа аналитической информации Lex предоставляет юристу идеальное рабочее место. В её базе хранится много справочников по различным правовым вопросам, более 5,5 миллиона судебных решений, актов и постановлений, авторитетных комментариев и публикаций по правовым проблемам, все шаблоны процессуальных документов и тому подобное. Система оборудована развернутым поиском юридической информации, адаптированным к нуждам и требованиям юристов из разных областей применения, что существенно экономит рабочее время.

На время карантина, при подключении на полгода или на год к системе Lex, мы предоставляем бонусный месяц на бесплатных условиях. Иными словами: 1350 грн = 13 месяцев комфортной работы онлайн. Если карантин будет продлен, бесплатный период также будет увеличен на срок карантина.

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