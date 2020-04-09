Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Lex: карантин - не помеха работеp

Lex: карантин - не помеха работе - Фото
09.04.2020, 10:00

На период карантина интерактивная платформа юридической информации Lex предоставляет возможность создавать свой онлайн-офис на дому

На правах спонсорства

В связи с непрекращающейся пандемией коронавируса, карантин в стране продлен на неопределенный период. Поэтому на сегодня основная задача юридической практики - переориентировать свои процессы таким образом, чтобы ни на одном участке не останавливать свою работу.

Теперь с помощью интернета, посредством разнообразных онлайн-инструментов существует отличная возможность создавать свои офисы дома. Интерактивная платформа аналитической информации Lex предоставляет юристу идеальное рабочее место. В её базе хранится много справочников по различным правовым вопросам, более 5,5 миллиона судебных решений, актов и постановлений, авторитетных комментариев и публикаций по правовым проблемам, все шаблоны процессуальных документов и тому подобное. Система оборудована развернутым поиском юридической информации, адаптированным к нуждам и требованиям юристов из разных областей применения, что существенно экономит рабочее время.

На время карантина, при подключении на полгода или на год к системе Lex, мы предоставляем бонусный месяц на бесплатных условиях. Иными словами: 1350 грн = 13 месяцев комфортной работы онлайн. Если карантин будет продлен, бесплатный период также будет увеличен на срок карантина.

Больше информации найдете здесь: start.activelex.com

Напишите нам
Lex
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 