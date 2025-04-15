LIGA.net ищет редакторов и журналиста
В связи с постоянным развитием и расширением LIGA.net ищет специалистов, которые присоединятся к нашей команде и вместе с нами будут формировать инфопространство Украины.
Редактор новостной ленты
LIGA.net ищет новостников в общественно-политическую редакцию. Отдаем предпочтение опытным редакторам (опыт – от двух лет), которые работали/работают в крупных медиапроектах в Киеве или в главных региональных СМИ.
Также рассматриваем кандидатуры менее опытных новостников (опыт – от одного года), но готовых продолжать обучаться и профессионально развиваться.
Тебе к нам, если у тебя есть:
- опыт работы с общественно-политическими новостями и аналитикой;
- высокий уровень организованности и внимания к деталям;
- отличное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;
- умение работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов.
Твоя зона ответственности:
- написание новостей на актуальные темы (только интересное, важное, достоверное и свежее);
- мониторинг государственных ресурсов, соцсетей, западных и украинских медиа, прослушивание брифингов (в том числе и на английском языке);
- оперативная проработка информации, быстрое реагирование на "горячие" инфоповоды;
- писать новости грамотно и на "человеческом" языке, соблюдая журналистские стандарты и требования Редакционного кодекса LIGA.net;
- написание эксклюзивных новостей (брать комментарии, отправлять запросы).
Основные обязанности:
- мониторинг актуальных общественно-политических событий в Украине и мире;
- подготовка, редактирование и публикация новостных материалов;
- координация работы с журналистами и другими редакторами;
- оперативное обновление новостной ленты и обеспечение ее актуальности.
Если это о тебе, мы приглашаем присоединиться к нам и предлагаем следующие условия:
- удобный гибридный режим работы, если ты проживаешь в Киеве (60% – удаленно, 40% – офис);
- восьмичасовой рабочий день (утренние/вечерние смены) пять дней в неделю (могут быть дополнительные смены в выходные – за дополнительную оплату или за отгулы);
- трудоустройство официальное или через ФОП;
- зарплату от 20 000 грн (по результатам собеседования) + премии;
- возможность профессионального развития и карьерного роста;
- комфортные условия труда. В бизнес-центре есть надежное укрытие, поэтому можешь не переживать о своей безопасности. Также мы снабжены автономным питанием и Старлинком.
Стань частью команды LIGA.net и помогай формировать информационное пространство страны. Присылай свое резюме на почту: [email protected].
Редактор ленты новостей в рубрику "Технологии"
LIGA.net ищет новостника в раздел "Технологии". Отдаем предпочтение опытным редакторам (опыт – от двух лет), которые работали/работают в профильных медиапроектах в Киеве или региональных СМИ. Или которые вели/ведут ленту новостей о технологиях в изданиях широкого профиля.
Тебе к нам, если у тебя есть:
- опыт работы с новостями о технологиях, науке, IT/телекоме, стартапах и т.д;
- высокий уровень организованности и внимания к деталям;
- отличное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;
- умение работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов.
Твоя зона ответственности:
- написание новостей на актуальные темы (только интересное, важное, проверенное и свежее);
- мониторинг западных и украинских профильных медиа, соцсетей;
- оперативная обработка информации, быстрое реагирование на "горячие" инфоповоды;
- писать новости грамотно и "человеческим" языком, соблюдая журналистские стандарты и требования Редакционного кодекса LIGA.net.
Основные обязанности:
- мониторинг актуальных событий о технологиях в Украине и мире;
- подготовка, редактирование и публикация новостных материалов;
- координация работы с журналистами и другими редакторами;
- оперативное обновление ленты новостей и обеспечение ее актуальности.
Мы предлагаем:
- удобный гибридный режим работы, если ты проживаешь в Киеве (60% — удаленно, 40% — офис);
- восьмичасовой рабочий день пять дней в неделю;
- трудоустройство официальное или через ФОП;
- достойную зарплату (по результатам собеседования) + премии;
- возможность профессионального развития и карьерного роста;
- комфортные условия. В бизнес-центре есть надежное укрытие, поэтому можешь не переживать за свою безопасность. Также мы обеспечены автономным питанием и Старлинком.
Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на почту: [email protected].
Управляющий редактор раздела "Технологии"
Ищем опытного специалиста, который сможет наладить системную работу вверенной ему редакции и оперативно освещать события в сфере технологий в мире и Украине. Наш идеальный кандидат должен генерировать и реализовывать идеи уникальных материалов в контексте событий в Украине (как рыночных, так и социально важных).
Твоя зона ответственности:
- подготовка стратегии развития отдела;
- поиск идей для материалов;
- написание и редактирование материалов для сайта различных форматов;
- подбор команды;
- проведение совещаний;
- посещение тематических мероприятий и т.п.
Необходимый опыт:
- опыт в журналистике от 5 лет (желательно в тематике технологий или бизнеса);
- опыт управления командой 3-5 человек (желательно);
- осведомленность в сфере технологий: передовые технологические разработки (miltech, в частности), новости о технологическом бизнесе, например, слияние компаний, стартапы и т.д. (как украинские, так и мировые), технологическое право и политика, техническая культура;
- умение оперативно реагировать на события.
Мы предлагаем:
- гибридный график работы: 2 раза в неделю – офис, 3 раза в неделю – удаленно (офис расположен в пешей доступности от ст. м. "Берестейская");
- официальное трудоустройство или через ФОП;
- возможность профессионального развития и карьерного роста;
- работу в дружной команде профессионалов, которые делятся своими знаниями и опытом;
- безопасное офисное пространство (с генератором, Старлинком и бомбоубежищем).
Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на почту: [email protected].