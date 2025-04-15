LIGA.net шукає редакторів і журналіста(-ку)

Колаж: Єгор Бадін / LIGA.net

У зв’язку з постійним розвитком і розширенням LIGA.net шукає спеціалістів, які приєднаються до нашої команди та разом з нами формуватимуть інфопростір України.

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Редактор або редакторка стрічки новин

LIGA.net шукає новинарів у суспільно-політичну редакцію. Надаємо перевагу досвідченим редакторам та редакторкам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у великих медіапроєктах у Києві або в головних регіональних ЗМІ.

Також розглядаємо кандидатури менш досвідчених новинарів (досвід – від одного року), але готових продовжувати навчатися та професійно розвиватися.

Тобі до нас, якщо ти маєш:

досвід роботи із суспільно-політичними новинами та аналітикою;

високий рівень організованості та уваги до деталей;

відмінне володіння українською мовою, знання англійської буде перевагою;

вміння працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів.

Твоя зона відповідальності:

написання новин на актуальні теми (тільки цікаве, важливе, перевірене та свіже);

моніторинг державних ресурсів, соцмереж, західних і українських медіа, прослуховування брифінгів (зокрема й англійською мовою);

оперативне опрацювання інформації, швидке реагування на "гарячі" інфоприводи;

писати новини грамотно та "людською" мовою, дотримуючись журналістських стандартів і вимог Редакційного кодексу LIGA.net.

Основні обов’язки:

моніторинг актуальних суспільно-політичних подій в Україні та світі;

підготовка, редагування та публікація новинних матеріалів;

координація роботи з журналістами та іншими редакторами;

оперативне оновлення стрічки новин та забезпечення її актуальності.

Якщо це про тебе, тоді ми запрошуємо доєднатися до нас та пропонуємо такі умови:

зручний гібридний режим роботи, якщо ти проживаєш у Києві (60% – віддалено, 40% – офіс);

восьмигодинний робочий день (ранкові/вечірні зміни) п’ять днів на тиждень (можуть бути додаткові зміни у вихідні – за додаткову оплату або за відгули);

працевлаштування офіційне або через ФОП;

зарплату від 20 000 грн (за результатами співбесіди) + премії;

можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;

комфортні умови праці. У бізнес-центрі є надійне укриття, тому можеш не переживати за свою безпеку. Також ми забезпечені автономним живленням та Старлінком.

Стань частиною команди LIGA.net та допомагай формувати інформаційний простір країни! Надсилай своє резюме на пошту: [email protected].

Редактор або редакторка стрічки новин у рубрику "Технології"

LIGA.net шукає новинаря в розділ "Технології". Надаємо перевагу досвідченим редакторам та редакторкам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у профільних медіапроєктах у Києві або в регіональних ЗМІ. Або які вели стрічку новин про технології у виданнях широкого профілю.

Тобі до нас, якщо ти маєш:

досвід роботи з новинами про технології, науку, IT/телеком, стартапи тощо;

високий рівень організованості та уваги до деталей;

відмінне володіння українською мовою, знання англійської буде перевагою;

вміння працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів.

Твоя зона відповідальності:

написання новин на актуальні теми (тільки цікаве, важливе, перевірене та свіже);

моніторинг західних і українських профільних медіа;

оперативне опрацювання інформації, швидке реагування на "гарячі" інфоприводи;

писати новини грамотно та "людською" мовою, дотримуючись журналістських стандартів і вимог Редакційного кодексу LIGA.net.

Основні обов’язки:

моніторинг актуальних подій у сфері технологій в Україні та світі;

підготовка, редагування та публікація новинних матеріалів;

координація роботи з журналістами та іншими редакторами;

оперативне оновлення стрічки новин та забезпечення її актуальності.

Ми пропонуємо:

зручний гібридний режим роботи, якщо ти проживаєш у Києві (60% – віддалено, 40% – офіс);

восьмигодинний робочий день п’ять днів на тиждень;

працевлаштування офіційне або через ФОП;

гідну зарплату (за результатами співбесіди) + премії;

можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;

комфортні умови. У бізнес-центрі є надійне укриття, тому можеш не переживати за свою безпеку. Також ми забезпечені автономним живленням та Старлінком.

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на пошту: [email protected].

Керуючий(-а) редактор(-ка) рубрики "Технології"

Шукаємо досвідченого(-у) спеціаліста(-ку), який(-а) зможе налагодити системну роботу ввіреної йому / їй редакції та оперативно висвітлювати події у сфері технологій у світі й Україні. Наш ідеальний кандидат має генерувати та реалізовувати ідеї унікальних матеріалів у контексті подій в Україні (як ринкових, так і соціально важливих).

Твоя зона відповідальності:

підготовка стратегії розвитку відділу;

пошук ідей для матеріалів;

написання й редагування матеріалів для сайту різних форматів;

підбір команди;

проведення нарад;

відвідування тематичних заходів тощо.

Необхідний досвід:

досвід у журналістиці від 5 років (бажано в тематиці технологій або бізнесу);

досвід управління командою 3-5 людей (бажано);

обізнаність у сфері технологій: передові технологічні розробки (miltech зокрема), новини про технологічний бізнес, як-от злиття компаній, стартапи тощо (як українські, так і світові), технологічне право й політика, технічна культура;

вміння оперативно реагувати на події.

Ми пропонуємо:

гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. "Берестейська");

офіційне працевлаштування або через ФОП;

можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;

роботу в дружній команді професіоналів, які діляться своїми знаннями й досвідом;

безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем).

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на пошту: [email protected].

Підбираючи людей у нашу команду, ми не дискримінуємо кандидатів за жодною ознакою (вік, стать, колір шкіри, релігія, політичні уподобання тощо). Під час роботи дотримуємося антидискримінаційної політики.