LIGA.net начинает стратегическое партнерство с Project Syndicate

Теперь интересные мнения Project Syndicate можно читать на LIGA.net

Коллаж: LIGA.net

LIGA.net начинает стратегическое партнерство с международной платформой авторских мнений Project Syndicate. Среди авторов платформы – лауреаты Нобелевских премий, бывшие и действующие руководители государств, экономисты мирового уровня (Нуриэль Рубини, Джозеф Стиглиц, Андерс Аслунд, Януш Корнаи и другие), а также интеллектуалы, анализирующие вызовы нашего времени – от геополитики до климата.

Теперь самые интересные мнения Project Syndicate можно читать на LIGA.net. Это новый уровень интеграции в мировой контекст, который позволит читателям взглянуть на глобальные события через призму авторитетных международных мнений.

"Во времена информационного шума мы стремимся обеспечить читателя не просто новостями, а объяснениями. Сотрудничество с Project Syndicate – это шаг к еще более глубокому пониманию сложных тем через взгляды тех, кто влияет на глобальную повестку дня", – комментирует главный редактор LIGA.net Юлия Банкова.

Первые размішления можно уже почитать в нашем разделе Мнения.