Від Нобелівських лауреатів до світових лідерів: LIGA.net розпочинає партнерство з Project Syndicate

Тепер найцікавіші погляди Project Syndicate можна читати на LIGA.net

Колаж: LIGA.net

LIGA.net розпочинає стратегічне партнерство з міжнародною платформою авторських поглядів Project Syndicate. Серед авторів платформи – лауреати Нобелівських премій, колишні та чинні керівники держав, економісти світового рівня (Нуріель Рубіні, Джозеф Стігліц, Андерс Аслунд, Януш Корнаї та інші), а також інтелектуали, які аналізують виклики нашого часу – від геополітики до клімату й технологій.

Тепер найцікавіші погляди Project Syndicate можна читати на LIGA.net. Це – новий рівень інтеграції у світовий контекст, що дозволить читачам поглянути на глобальні події через призму авторитетних міжнародних думок.

"У часи інформаційного шуму ми прагнемо забезпечити читача не просто новинами, а поясненнями. Співпраця з Project Syndicate – це крок до ще глибшого розуміння складних тем через погляди тих, хто впливає на глобальний порядок денний", – коментує головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова.

Перші погляди можна вже почитати в нашому розділі Думки.