Лишь 4% задонатили 1000 грн зимней єПідтримки армии, большинство использует на коммуналку

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Лишь 4% украинцев задонатили свою зимнюю єПідтримку на донаты для Сил обороны, большинство людей использовали деньги на коммуналку. Об этом свидетельствуют цифры, опубликованные министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

По его данным, украинцы потратили єПідтримку так:

→ 63% – на коммуналку;

→ 17% на мобильную связь;

→ 4% на донаты войску.

Всего по 1000 грн єПідтримки получили 1,8 млн взрослых и 520 000 детей. То есть в общей сложности выплачено 2,32 млрд грн.

Федоров отметил, что выплаты засчитывают постепенно – и если человеку еще не поступили деньги, то нужно ожидать, пока банк проработает заявление.

Ранее гендиректор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко сообщал, что компания закрыла возможность возврата средств после оплаты мобильной связи Vodafone и Life. Обусловлено это тем, что некоторые люди таким образом выводили деньги с єПідтримка на обычные карточки. Неизвестно, повлияла ли такая "схема" на количество людей, оплативших мобильную связь по программе.