Лише 4% задонатили 1000 грн зимової єПідтримки армії, більшість використовує кошти на комуналку

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Лише 4% українців задонатили свою зимову єПідтримку на донати для Сил оборони, більшість людей використали гроші на комуналку. Про це свідчать цифри, опубліковані міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

За його даними, українці витратили єПідтримку так:

→ 63% – на комуналку;

→ 17% на мобільний зв'язок;

→ 4% на донати війську.

Усього по 1000 грн єПідптримки отримали 1,8 млн дорослих та 520 000 дітей. Тобто в цілому виплачено 2,32 млрд грн.

Федоров зазначив, що виплати зараховують поступово – і якщо людині ще не надійшли гроші, то потрібно очікувати, поки банк опрацює заяву.

Раніше гендиректор платіжного сервісу EasyPay Олексій Авраменко повідомляв, що компанія закрила можливість повернення коштів після оплати мобільного зв'язку Vodafone та Life. Обумовлено це тим, що деякі люди у такий спосіб виводили гроші з єПідтримки на звичайні картки. Невідомо, чи вплинула така "схема" на кількість людей, що оплатили мобільний зв'язок за програмою.