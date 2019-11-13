На правах рекламы

Что дарить? Актуальный вопрос, ответ на который все сложнее находить. Действительно, что нужно современному человеку: близкому, коллеге, шефу, деловому партнеру? Что может привлечь, порадовать, подчеркнуть статус и значимость? Ответ есть — это зонт. И не просто зонт, а лучший в мире.

Почему дарить зонты — модно?

По какой причине обычный предмет обихода стал желанным и универсальным подарком? В первую очередь — благодаря практичности. Зонт все так же незаменим для защиты от осадков. А современные миниатюрные модели легко помещаются в любой сумке. Поэтому их легко всегда носить с собой. Но это не все. Что представляет собой зонт в качестве объекта для подарка:

символ заботы о человеке — чтобы он не пострадал от дождя;

аксессуар, способный выгодно подчеркнуть образ;

100% практичности: этот подарок не будет пылиться в шкафу.

Для кого подарок?

Дарить зонт можно человеку любого возраста. Более важно подобрать аксессуар в соответствии с характером получателя подарка. Вот несколько рекомендаций:

ребенку — компактный зонт с ярким цветом купола;

родителям — большой зонт на двоих с классическим дизайном и универсальным цветом;

девушке, женщине — модель компактных или средних размеров. Цвет стоит выбирать, ориентируясь на предпочтения (подсказка: обратите внимание на цвета аксессуаров, которые выбирает девушка);

мужчине — качественный, надежный мужской зонт черного или другого универсального цвета;

деловому партнеру, коллеге, шефу, независимо от пола и возраста — надежный аксессуар со строгим дизайном и нейтральной расцветкой.

Интересный факт: мужчины редко покупают себе зонты самостоятельно. В большинстве случаев они пользуются аксессуаром, полученным в подарок.

Критерии выбора подарка

Так какой зонт дарить? Эксклюзивный от именитого дизайнера или обычный, из ближайшего супермаркета? Сколько должен стоить качественный зонтик? Как не упасть лицом в грязь, подарив модель, которая сломается от обычного порыва ветра?

Несомненно, зонт для подарка (и не только) должен быть красивым, качественным, надежным. Последние два фактора не относятся к товарам из супермаркетов: в большинстве случаев это безымянный бюджетный «Китай», защищающий только от легкого дождика.

Но не спешите заказывать эксклюзивные модели авторской работы. Вполне подойдет брендовый зонт категории «масс-маркет», который соответствует стандартам. Как правило, все аксессуары от именитых производителей сочетают в себе современный дизайн и достойные эксплуатационные характеристики.

А теперь о цене. Очевидно, что зонт в подарок не может стоить 100 или 200 грн. Если хочется подчеркнуть статус и значимость получателя подарка, преподнести ему действительно хороший презент — рассматривайте модели по цене от 1000 грн.

Самый лучший зонт — какой он?

Есть хорошие брендовые зонты, а есть лучшие в мире. К таким относят модели от торговой марки BLUNT. Это новозеландский производитель аксессуаров, который покорил весь мир. Его зонты покупают голливудские звезды и европейские политики. Секрет успеха — уникальная конструкция и узнаваемый дизайн.

Основная проблема большинства зонтов (даже дорогих) — неустойчивость к ветровым нагрузкам. Но это точно не о моделях BLUNT. Они выдерживают порывы ветра до 100 км/час и больше. Это доказано испытаниями в аэродинамической трубе и многочисленными «краш-тестами» от блогеров. Поэтому даже при 12-балльном ветре зонт BLUNT продолжит защищать своего владельца.

Это зонт, который изобрели заново. Идея принадлежит инженеру Грейгу Бребнеру. Он первым дошел до сути проблемы: зонты ломаются, потому что у них неправильная конструкция, которую не меняли больше 90 лет. Грейг полностью изменил ее и усилил безопасность модели. А еще в зонтах BLUNT нет острых наконечников спиц, которые могут травмировать окружающих.

Дополнительное преимущество аксессуаров — эксклюзивная узнаваемая форма купола. Можно купить изделие в любом стандартном цветовом решении или успеть заказать модель из дизайнерской серии. Эксклюзивные принты для зонтов BLUNT разрабатывают самые известные дизайнеры мира.

Что в итоге?

Зонт — всегда актуальный и уместный подарок. Зонт BLUNT — идеальный вариант статусного презента. Он объединяет качество, официальную 2-летнюю гарантию, потрясающий дизайн и большой ассортимент вариантов. Выбирать можно по типу складывания, размерам, предназначению и цвету. Есть миниатюрные модели, классические и даже огромные зонты для двоих. Аксессуар премиум-класса можно купить у официального представителя бренда в Украине. А владельцам бизнеса будет интересна услуга брендирования зонтов BLUNT: в таких случаях статусные презенты становятся еще и эксклюзивными.