Маск заявил о масштабной кибератаке на его соцсеть X
Американский миллиардер и чиновник Илон Маск заявил о масштабной кибератаке на его соцсеть X (экс-Twitter).
Атака все еще продолжается, написал предприниматель в 19:25 по Киеву.
"Каждый день нас атакуют, но это было сделано с большими ресурсами. Привлечена большая скоординированная группа и/или страна", – отметил Маск.
По его словам, компания отслеживает атаку.
О массовом сбое в X стало известно еще днем.
По данным ресурса Downdetector, пик жалоб на работу соцсети был около 12:00, однако они продолжили поступать и вечером. Проблемы с доступом фиксируются в Украине, США, Великобритании и других государствах.
- В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска. Миллиардер обвиняется в том, что он слишком долго не раскрывал информацию о том, что в 2022 году купил большую долю в Twitter.
- В феврале соцсеть X согласилась выплатить около $10 млн для урегулирования иска, поданного президентом США Трампом из-за блокирования его аккаунта в 2021 году.