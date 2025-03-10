Миллиардер утверждает, что к этому привлечена большая скоординированная группа и/или страна

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер и чиновник Илон Маск заявил о масштабной кибератаке на его соцсеть X (экс-Twitter).

Атака все еще продолжается, написал предприниматель в 19:25 по Киеву.

"Каждый день нас атакуют, но это было сделано с большими ресурсами. Привлечена большая скоординированная группа и/или страна", – отметил Маск.

По его словам, компания отслеживает атаку.

О массовом сбое в X стало известно еще днем.

По данным ресурса Downdetector, пик жалоб на работу соцсети был около 12:00, однако они продолжили поступать и вечером. Проблемы с доступом фиксируются в Украине, США, Великобритании и других государствах.

Скриншот с сайта Downdetector