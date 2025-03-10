Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
Американський мільярдер та чиновник Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X (екс-Twitter).
Атака досі триває, написав підприємець о 19:25 за Києвом.
"Щодня нас атакують, але це було зроблено з великими ресурсами. Залучена велика скоординована група та/або країна", – зауважив Маск.
За його словами, компанія відстежує атаку.
Про масовий збій у X стало відомо ще вдень.
За даними ресурсу Downdetector, пік скарг на роботу соцмережі був близько 12:00, проте вони продовжили надходити й ввечері. Проблеми з доступом фіксуються в Україні, США, Великій Британії та інших державах.
- У січні Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Маска. Мільярдера звинувачують у тому, що він занадто довго не розкривав інформацію про те, що у 2022 році купив велику частку в Twitter.
- У лютому соцмережа X погодилася виплатити близько $10 млн для врегулювання позову, поданого президентом США Трампом через блокування його акаунту у 2021 році.