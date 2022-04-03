UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Массовая эвакуация прошла". Глава УЗ заявил, что люди начали возвращаться

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 09:25
Фото: EPA

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что массовой эвакуации на запад Украины больше не происходит. Об этом он сказал в воскресенье в эфире единственного телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Эвакуационная программа уже пошла на существенный спад, и на сегодняшний день мы работаем над более сложными маршрутами, чтобы вывозить людей, которых подвезли к нам автобусами. Массовая эвакуация из больших городов уже прошла. Я даже больше вижу поток людей, которые возвращаются назад", – сказал Камышин.

По его словам, поезда с запада Украины в центр иногда едут полностью заполненными.

"Люди покупают билеты и даже спрашивают, как купить еще один и не уехать, чтобы отблагодарить железную дорогу за то, что провезли кого-то бесплатно", – рассказал Камышин.

  • Укрзализныця с 24 февраля эвакуировала более 3 млн украинцев из мест боевых действий. Пик эвакуации пришелся на первые недели полномасштабной войны, когда поезда ходили переполненными, а пассажиров размещали везде: в проходах, тамбурах, на полках для багажа.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беженцы эвакуация укрзализныця александр камышин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 