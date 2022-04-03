"Массовая эвакуация прошла". Глава УЗ заявил, что люди начали возвращаться
Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что массовой эвакуации на запад Украины больше не происходит. Об этом он сказал в воскресенье в эфире единственного телемарафона.
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"Эвакуационная программа уже пошла на существенный спад, и на сегодняшний день мы работаем над более сложными маршрутами, чтобы вывозить людей, которых подвезли к нам автобусами. Массовая эвакуация из больших городов уже прошла. Я даже больше вижу поток людей, которые возвращаются назад", – сказал Камышин.
По его словам, поезда с запада Украины в центр иногда едут полностью заполненными.
"Люди покупают билеты и даже спрашивают, как купить еще один и не уехать, чтобы отблагодарить железную дорогу за то, что провезли кого-то бесплатно", – рассказал Камышин.
- Укрзализныця с 24 февраля эвакуировала более 3 млн украинцев из мест боевых действий. Пик эвакуации пришелся на первые недели полномасштабной войны, когда поезда ходили переполненными, а пассажиров размещали везде: в проходах, тамбурах, на полках для багажа.
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