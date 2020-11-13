UA

Медицинский Центр "Инго": Частные клиники готовят программы поддержки пациентов с Covid-19 p

13.11.2020, 10:00
Медицинский Центр

За последний месяц с симптомами Covid-19 врачи частных клиник сталкиваются все чаще

На правах спонсорства

По словам главврача Медицинского Центра "Инго" Сергея Джевага, причины две:

- рост количества заболевших в целом;

- нехватка ресурсов для лечения Covid-19 в государственной системе здравоохранения. 

"Количество обращений в нашу клинику пациентов с симптомами Covid-19 в октябре увеличилось более чем в 3 раза", – говорит Сергей Джевага, – и мы готовимся к резкому росту в ноябре. Запасаемся тестами, приглашаем специалистов для поддержки пациентов на дому". 

Сейчас в Медицинском Центре "Инго" можно сдать все виды тестов на коронавирус.  Процедура проходит в автономном крыле клиники с отдельным входом. Возможен выезд на дом. 

"Многим пациентам с Covid-19 вполне достаточно домашнего лечения. В Медицинском Центре "Инго" разработали программу поддержки для таких случаев. Дома больному комфортнее, лечащий врач на связи круглосуточно, а оценка состояния больного проводится настолько часто, насколько это необходимо".  

Европейские протоколы лечения Covid-19 уже подтвердили свою эффективность. В Медицинском Центре "Инго" строго придерживаются предписаний разработанных за время пандемии лучшими врачами мира.

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог в Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог Спецпроекты
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 