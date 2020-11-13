За последний месяц с симптомами Covid-19 врачи частных клиник сталкиваются все чаще

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По словам главврача Медицинского Центра "Инго" Сергея Джевага, причины две:

- рост количества заболевших в целом;

- нехватка ресурсов для лечения Covid-19 в государственной системе здравоохранения.

"Количество обращений в нашу клинику пациентов с симптомами Covid-19 в октябре увеличилось более чем в 3 раза", – говорит Сергей Джевага, – и мы готовимся к резкому росту в ноябре. Запасаемся тестами, приглашаем специалистов для поддержки пациентов на дому".

Сейчас в Медицинском Центре "Инго" можно сдать все виды тестов на коронавирус. Процедура проходит в автономном крыле клиники с отдельным входом. Возможен выезд на дом.

"Многим пациентам с Covid-19 вполне достаточно домашнего лечения. В Медицинском Центре "Инго" разработали программу поддержки для таких случаев. Дома больному комфортнее, лечащий врач на связи круглосуточно, а оценка состояния больного проводится настолько часто, насколько это необходимо".

Европейские протоколы лечения Covid-19 уже подтвердили свою эффективность. В Медицинском Центре "Инго" строго придерживаются предписаний разработанных за время пандемии лучшими врачами мира.

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