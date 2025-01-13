Минобороны объявило новый состав своего Общественного антикоррупционного совета
Фото: пресс-служба Минобороны

Министерство обороны объявило новый состав Общественного антикоррупционного совета при ведомстве.

По результатам общенационального онлайн-голосования в Совет вошли 15 представителей общественных организаций:

→ Гудыменко Юрий Владимирович (Ветеранська сокира);

→ Николаенко Татьяна Владимировна (Независимая антикоррупционная комиссия);

→ Шуба Анастасия Вадимовна (Антикорупційна сокира);

→ Соловьев Никита Александрович (Антикорупційна сокира);

→ Штанков Никита Владимирович (Ветеранська сокира);

→ Брит Ореста Павловна (БОН);

→ Нишпорка Елена Ивановна (Антикорупційна сокира);

→ Чернов Олег Валерьевич (Украинское юридическое общество);

→ Костецкий Максим Юрьевич (Независимая антикоррупционная комиссия);

→ Бищук Виктор Павлович (Украинское юридическое общество)

→ Трегуб Елена Николаевна (Независимая антикоррупционная комиссия);

→ Даценко Екатерина Андреевна (Центр общественного контроля);

→ Микитюк Антон Сергеевич (Центр общественного контроля);

→ Масюк Виталий Владимирович (Украинское юридическое общество);

→ Прудковских Виктор Вячеславович (Центр общественного контроля).

"Новый состав Совета продолжит реализацию гражданского контроля нулевой толерантности должностных лиц к коррупции в секторе обороны", – отметили в оборонном ведомстве.

Всего в совет баллотировались 40 человек. Первое голосование состоялось в конце декабря, но из-за технических неисправностей его перенесли на 7 января.

Всего в выборах нового состава Совета приняли участие 101 215 украинцев – почти в два с половиной раза больше, чем во время предыдущих выборов 2023 года, когда проголосовали около 41 000 граждан.

Согласно действующему законодательству результаты могут быть обжалованы.

  • После обнародования результатов должно состояться первое заседание Совета, в ходе которого его члены изберут из своего состава руководителя, заместителя председателя и секретаря.
  • Все члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
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