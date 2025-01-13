Минобороны объявило новый состав своего Общественного антикоррупционного совета

Фото: пресс-служба Минобороны

Министерство обороны объявило новый состав Общественного антикоррупционного совета при ведомстве.

По результатам общенационального онлайн-голосования в Совет вошли 15 представителей общественных организаций:

→ Гудыменко Юрий Владимирович (Ветеранська сокира);

→ Николаенко Татьяна Владимировна (Независимая антикоррупционная комиссия);

→ Шуба Анастасия Вадимовна (Антикорупційна сокира);

→ Соловьев Никита Александрович (Антикорупційна сокира);

→ Штанков Никита Владимирович (Ветеранська сокира);

→ Брит Ореста Павловна (БОН);

→ Нишпорка Елена Ивановна (Антикорупційна сокира);

→ Чернов Олег Валерьевич (Украинское юридическое общество);

→ Костецкий Максим Юрьевич (Независимая антикоррупционная комиссия);

→ Бищук Виктор Павлович (Украинское юридическое общество)

→ Трегуб Елена Николаевна (Независимая антикоррупционная комиссия);

→ Даценко Екатерина Андреевна (Центр общественного контроля);

→ Микитюк Антон Сергеевич (Центр общественного контроля);

→ Масюк Виталий Владимирович (Украинское юридическое общество);

→ Прудковских Виктор Вячеславович (Центр общественного контроля).

"Новый состав Совета продолжит реализацию гражданского контроля нулевой толерантности должностных лиц к коррупции в секторе обороны", – отметили в оборонном ведомстве.

Всего в совет баллотировались 40 человек. Первое голосование состоялось в конце декабря, но из-за технических неисправностей его перенесли на 7 января.

Всего в выборах нового состава Совета приняли участие 101 215 украинцев – почти в два с половиной раза больше, чем во время предыдущих выборов 2023 года, когда проголосовали около 41 000 граждан.

Согласно действующему законодательству результаты могут быть обжалованы.

После обнародования результатов должно состояться первое заседание Совета, в ходе которого его члены изберут из своего состава руководителя, заместителя председателя и секретаря.

Все члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.