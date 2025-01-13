Минобороны объявило новый состав своего Общественного антикоррупционного совета
Министерство обороны объявило новый состав Общественного антикоррупционного совета при ведомстве.
По результатам общенационального онлайн-голосования в Совет вошли 15 представителей общественных организаций:
→ Гудыменко Юрий Владимирович (Ветеранська сокира);
→ Николаенко Татьяна Владимировна (Независимая антикоррупционная комиссия);
→ Шуба Анастасия Вадимовна (Антикорупційна сокира);
→ Соловьев Никита Александрович (Антикорупційна сокира);
→ Штанков Никита Владимирович (Ветеранська сокира);
→ Брит Ореста Павловна (БОН);
→ Нишпорка Елена Ивановна (Антикорупційна сокира);
→ Чернов Олег Валерьевич (Украинское юридическое общество);
→ Костецкий Максим Юрьевич (Независимая антикоррупционная комиссия);
→ Бищук Виктор Павлович (Украинское юридическое общество)
→ Трегуб Елена Николаевна (Независимая антикоррупционная комиссия);
→ Даценко Екатерина Андреевна (Центр общественного контроля);
→ Микитюк Антон Сергеевич (Центр общественного контроля);
→ Масюк Виталий Владимирович (Украинское юридическое общество);
→ Прудковских Виктор Вячеславович (Центр общественного контроля).
"Новый состав Совета продолжит реализацию гражданского контроля нулевой толерантности должностных лиц к коррупции в секторе обороны", – отметили в оборонном ведомстве.
Всего в совет баллотировались 40 человек. Первое голосование состоялось в конце декабря, но из-за технических неисправностей его перенесли на 7 января.
Всего в выборах нового состава Совета приняли участие 101 215 украинцев – почти в два с половиной раза больше, чем во время предыдущих выборов 2023 года, когда проголосовали около 41 000 граждан.
Согласно действующему законодательству результаты могут быть обжалованы.
- После обнародования результатов должно состояться первое заседание Совета, в ходе которого его члены изберут из своего состава руководителя, заместителя председателя и секретаря.
- Все члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.