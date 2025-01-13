Міноборони оголосило новий склад своєї Громадської антикорупційної ради

Фото: пресслужба Міноборони

Міністерство оборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради при відомстві.

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За результатами загальнонаціонального онлайн-голосування до Ради увійшли 15 представників громадських організацій:

→ Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира);

→ Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія);

→ Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира);

→ Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира);

→ Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира);

→ Бріт Ореста Павлівна (БОН);

→ Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира);

→ Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство);

→ Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія);

→ Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство)

→ Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія);

→ Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю);

→ Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю);

→ Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство);

→ Прудковських Віктор В'ячеславович (Центр суспільного контролю).

"Новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони", – зазначили в оборонному відомстві.

Усього до ради балотувалися 40 людей. Перше голосування відбулося наприкінці грудня, але через технічні несправності його перенесли на 7 січня.

Усього у виборах нового складу Ради взяли участь 101 215 українців – майже у два з половиною рази більше, аніж під час попередніх виборів 2023-го, коли проголосували близько 41 000 громадян.

Згідно з чинним законодавством результати можуть бути оскаржені.

Після оприлюднення результатів має відбутися перше засідання Ради, під час якого її члени оберуть зі свого складу керівника, заступника голови та секретаря.

Всі члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.