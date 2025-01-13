Міноборони оголосило новий склад своєї Громадської антикорупційної ради
Фото: пресслужба Міноборони

Міністерство оборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради при відомстві.

За результатами загальнонаціонального онлайн-голосування до Ради увійшли 15 представників громадських організацій:

→ Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира);

→ Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія);

→ Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира);

→ Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира);

→ Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира);

→ Бріт Ореста Павлівна (БОН);

→ Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира);

→ Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство);

→ Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія);

→ Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство)

→ Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія);

→ Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю);

→ Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю);

→ Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство);

→ Прудковських Віктор В'ячеславович (Центр суспільного контролю).

"Новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони", – зазначили в оборонному відомстві.

Усього до ради балотувалися 40 людей. Перше голосування відбулося наприкінці грудня, але через технічні несправності його перенесли на 7 січня.

Усього у виборах нового складу Ради взяли участь 101 215 українців – майже у два з половиною рази більше, аніж під час попередніх виборів 2023-го, коли проголосували близько 41 000 громадян.

Згідно з чинним законодавством результати можуть бути оскаржені.

  • Після оприлюднення результатів має відбутися перше засідання Ради, під час якого її члени оберуть зі свого складу керівника, заступника голови та секретаря.
  • Всі члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
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