Міноборони оголосило новий склад своєї Громадської антикорупційної ради
Міністерство оборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради при відомстві.
За результатами загальнонаціонального онлайн-голосування до Ради увійшли 15 представників громадських організацій:
→ Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира);
→ Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія);
→ Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира);
→ Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира);
→ Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира);
→ Бріт Ореста Павлівна (БОН);
→ Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира);
→ Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство);
→ Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія);
→ Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство)
→ Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія);
→ Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю);
→ Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю);
→ Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство);
→ Прудковських Віктор В'ячеславович (Центр суспільного контролю).
"Новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони", – зазначили в оборонному відомстві.
Усього до ради балотувалися 40 людей. Перше голосування відбулося наприкінці грудня, але через технічні несправності його перенесли на 7 січня.
Усього у виборах нового складу Ради взяли участь 101 215 українців – майже у два з половиною рази більше, аніж під час попередніх виборів 2023-го, коли проголосували близько 41 000 громадян.
Згідно з чинним законодавством результати можуть бути оскаржені.
- Після оприлюднення результатів має відбутися перше засідання Ради, під час якого її члени оберуть зі свого складу керівника, заступника голови та секретаря.
- Всі члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.