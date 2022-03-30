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Минус десять танков оккупантов и сбитый вражеский самолет. Итоги дня на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 23:16
Минус десять танков оккупантов и сбитый вражеский самолет. Итоги дня на Донбассе - Фото
Уничтоженная техника оккупантов, фото - ВСУ
За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил ВСУ уничтожили десять вражеских танков, 8 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем. Об этом сообщает Facebook "Операции объединенных сил".

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 Всего за сутки было успешно отбито 5 атак врага.

Кроме потерь на земле, оккупанты понесли потери и в небе – подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.
Валерия Давыдова
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оос война Донбасс
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