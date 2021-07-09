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"Мне не трудно бросить сюда батарейку" – как помочь себе жить в чистой окружающей среде P

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 17:27

На правах реклами

У рамках програми "З турботою про довкілля" мережа супермаркетів NOVUS розпочала масштабний флешмоб з правильної утилізації одного з найпопулярніших забруднювачів сучасності – батарейок. Адже одна пальчикова батарейка – це 16 квадратних метрів землі, що просякнута токсичними речовинами.

"Ми за правильну утилізацію. Тому в нашій компанії прийняли одне з найважливіших рішень щодо поліпшення екологічної ситуації – долучитись до ініціативи громадської організації "Батарейки, здавайтесь", встановивши спеціальні контейнери для збору використаних батарейок в наших магазинах." – діляться в Новус.

NOVUS реалізує європейську модель розширеної відповідальності виробника, залучивши для спільного фінансування екологічної утилізації батарейок бренди-імпортери батарейок: VARTA, Duracell, Panasonic і Наша Сила,

"Герої нашої комунікації, фотографії яких ми бачимо біля баків не є акторами. Їхні фото були розміщені на контейнерах для збору батарейок в Novus, аби привернути увагу людей до проблеми неправильної утилізації. Єгор, Таїсія, Влад і Катерина – цих чотирьох людей різних професій, хоббі та поглядів на життя об’єднує одне – вони соціально активні українці, і їм небайдуже яким повітрям дихатимуть вони та їхні близькі, яку питимуть воду, та чи в чистому ґрунті вирощуватимуться продукти харчування. Вони вже приєднались до соціально важливого проекту, пояснивши своє бачення – навіщо їм це потрібно." – розповідають в мережі.

Єгор Аушев – бізнесмен, експерт з кібербезпеки: "Мені не важко, бо від кожного з нас, від мене особисто, залежить в якій країні будемо жити ми і в якій країні будуть жити наші діти"

Таїсія Млюзан – керівниця рекрутингової компанії, мама 2-х дітей: "Я хочу бути прикладом для своїх дітей"

Влад Грезєв – соціальний підприємець, ліцензіат TEDxKyiv: "Тепер я знаю де можна здати батарейки правильно"

Катерина Бебешко – еко-мама, менеджерка проєктів: "Мені не важко, але це важливо, бо одна батарейка забруднює 16 квадратних метрів землі"

Багато людей викидають батарейки у загальний смітник, тому що знаходять виправдання: мені важко знайти контейнер, у мене багато інших справ.

"Ми маємо великі сподівання на те, що стереотипні відмовки згодом зміняться на розуміння, що екологічна утилізація – це легко. Станьте одним із екологічних трендсеттерів – приєднуйтесь до соціального флешмобу: поділіться зі своїми друзями в соцмережах фотографією або відео поруч з баком, із хетшегом —  #мені_не_важко здати батарейки правильно, щоб ваші родичі та друзі знали, як просто насправді здати свої батарейки. Зробіть це заради себе і здорового майбутнього.", – заохочуть в мережі.

Залишити використані батарейки в NOVUS дуже просто:

  1. Знайти найближчий до вас магазин, де встановлений контейнер для екологічного збору батарейок за цим посиланням: batareiky.in.ua/novus
  2. Прозорі контейнери, куди гості мережі можуть здати свої батарейки можуть знаходитись біля: каси самообслуговування, інфокаси або поряд з контейренами для сортування іншого сміття.
  3. Беріть із собою не більше 50 портативних батарейок за один візит.
  4. Слідкуйте за шляхом утилізації за допомогою QR-коду, що нанесено на кожному  баку, або за посиланням – www.batareiky.in.ua/novus

Можна здати батарейки таких типів:

  • пальчикові батарейки
  • батарейки-таблетки
  • батарейки від мобільних телефонів
  • павербенки

Яке подальше "життя" відпрацьованих батарейок?

Після збору батарейок у NOVUS, вони потрапляють на ліцензований склад, звідки по накопиченню партії у 20 тонн відправляються на переробку на завод GreenWEEE в Румунії. Ми офіційно звітуватимемо про переробку у відкритих джерелах.

Батарейки упаковуються в спеціалізовану ADR тару, призначену для міжнародного перевезення небезпечних відходів. Перш ніж потрапити на переробку, батарейки потрапляють на сортувальну лінію та сортуються на 8 типів відповідно до хімічного складу.

Після цього частина батарейок – сольові, алкалінові та цинк-карбонові переробляються безпосередньо на GreenWEEE, з них добувають:

  • сталь
  • цинк-марганцевий концентрат (передається далі на пірометалургійне підприємство для видобутку цинку, латуні, тощо)
  • фракцію паперу/пластику (упаковка), яка згодом стає RDF (альтернативне паливо).

Решта батарейок – з вмістом кадмію, літію, ртуті тощо – після сортування відправляються на переробку на завод Accurec в Німеччині.

100% всієї маси батарейок повертається для корисного використання в виробництві нових товарів та речовин.

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NOVUS батарейки
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