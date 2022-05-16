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Многоэтажки Харькова уничтожали специально: СБУ допросила пленного оккупанта

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 14:54
Многоэтажки Харькова уничтожали специально: СБУ допросила пленного оккупанта - Фото
Последствия удара войск России в Харькове (фото - ГСЧС)

Пленный россиянин рассказал СБУ, что реактивная артиллерия РФ умышленно уничтожала харьковские многоэтажки, сообщили в Службе безопасности.

Пленный оккупант – командир отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ, которого захватили украинские защитники во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова.

"Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек получила разрушения от рашистов", – написали в СБУ.

Сам пленник утверждает, что не участвовал в обстреле жилых кварталов, а лишь следил за "выходами" своей и украинской артиллерии.

"Также он сообщил персональные данные захватчиков, которые причастны к другим военным преступлениям рф и уничтожению мирных харьковчан", – сообщили в службе.

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