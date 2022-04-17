МОН пересмотрит школьную программу по литературе и истории из-за войны – Бабак

Министерство образования и науки собирается пересмотреть школьную программу по мировой литературе и истории из-за нападения России на Украину. Об этом в эфире единого телемарафона сказал глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

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По его словам, экспертная комиссия Министерства образования и науки должна определить, оставлять ли российские произведения в школьной программе, а если оставлять – какие именно.

"Есть классические произведения, которые изучает весь мир, есть Достоевский, Чехов или Толстой. Но вычищать то, что несет какую-нибудь пропагандистскую часть, – это будем делать. Классику, наверное, следует изучать", – сказал Бабак.

"Мы серьезно пересмотрим всю школьную программу. Это будет касаться не только литературы, но и истории. Для этого есть профессиональные группы в Министерстве образования", – добавил он.

В то же время он отрицает, что Украина полностью откажется от уроков русского языка в школах, потому что это может нарушить права детей национальных меньшинств.

На оккупированной территории российские войска изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории.

По данным украинской разведки, у оккупантов есть целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В отдельных городах известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

Андрей Водяный

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