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МОРЖО: мороженое со вкусом мороженого P

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 15:53
МОРЖО: мороженое со вкусом мороженого - Фото

На правах рекламы

Как выбрать вкусный пломбир? Практический совет и рекомендация от компании "Три Медведя" и бренда мороженого МОРЖО.

В настоящее время у потребителя есть возможность выбирать среди большого количества предложений мороженого, однако не всегда выбор удачен. Прекрасный на вид продукт может не оправдать ожидания и иметь не тот вкус пломбира, на который вы рассчитываете.

Стоит знать, что вкусный пломбир имеет в составе молоко или продукты его переработки. Чтобы не волноваться за состав и вкус, достаточно отдать свое предпочтение мороженому МОРЖО. Этот пломбир подарит именно то наслаждение продуктом, которое вы ожидаете перед покупкой вкусного чистого пломбира.

Линейка МОРЖО представлена ​​в различных форматах упаковки, каждый из которых особенный. Например, чтобы вафельный стаканчик хрустел как можно дольше, в МОРЖО его изнутри покрывают глазурью. Такой себе вкусный "кэшбек" в конце.

Мороженое пломбир МОРЖО в вафельном стаканчике

Для сладкоежек, которые привыкли к 100-граммовым порциям мороженого, был создан большой сахарный рожок. Так что сладкой прохлады точно хватит! А еще он – красавчик!

 Мороженое пломбир и шоколадный пломбир МОРЖО в вафельном сахарном рожке

Любите мороженое на палочке? В МОРЖО уверены, что глазурь, которой оно покрыто, не должна осыпаться и загрязнять руки. Но при этом ее точно должно быть достаточно и она должна быть вкусной!

Мороженое пломбир и шоколадный пломбир МОРЖО глазированное на палочке

Для дружных семей или больших компаний друзей, любителей настоящего пломбира, МОРЖО предлагает вариации семейных упаковок. И каждая, которой отдаст предпочтение покупатель, не разочарует.

МОРЖО – мороженое со вкусом мороженого.

Мороженое пломбир МОРЖО в п/э пакете 1кг

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МОРЖО Три Медведя
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