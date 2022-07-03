МОЗ начало инфраструктурный этап медреформы: появятся госпитальные кластеры

Министерство здравоохранения начинает инфраструктурный этап медицинской реформы, что стало возможным после принятия Верховной Радой во втором чтении законопроекта №6306. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно новому подходу, сеть учреждений здравоохранения в области, объединенная в один госпитальный округ, будет дополнительно поделена на госпитальные кластеры.

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Деление на госпитальные кластеры будет проходить с учетом географических особенностей региона и состояния автомобильных дорог, текущей и прогнозируемой численности населения, структуры заболеваемости и смертности, оптимальных клинических маршрутов пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи, нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации.

Сеть учреждений здравоохранения будет поделена на надкластерные, кластерные и общие больницы по видам медицинской помощи.

"Формирование сети больниц в госпитальном округе по кластерному принципу четко определит, в каких больницах какое оборудование и в каком количестве должно быть. И именно на эти больницы и на это оборудование будет сфокусирован приоритет в плане восстановления Украины", — прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, простейшие случаи будут лечиться в общих больницах, расположенных как можно ближе к пациенту. Такие больницы будут размещаться из расчета одно медицинское учреждение на 50-80 тысяч населения.

В более сложных случаях пациента будут доставлять в кластерные и надкластерные больницы, которые будут оказывать высокоспециализированные услуги.

"Новый подход также предусматривает, что медицинские учреждения будут обеспечиваться оборудованием в соответствии со своим уровнем в госпитальном округе. Не должно быть ситуаций, когда в общую больницу устанавливают дорогой ангиограф, которому место в кластерном заведении. Потому что в общей больнице его включают раз в неделю, а то и месяц, а он должен работать 24/7", — добавил Ляшко.

Госпитальное планирование позволит упростить доступ пациента к медицинским услугам, улучшить их качество и эффективно использовать ресурсы, резюмирует министр.

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Роман Брыль

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