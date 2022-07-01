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Война "состарит" украинцев на 10-15 лет: Ляшко прогнозирует больше инфарктов и инсультов

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 16:57
Война
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что в Украине через несколько лет возрастет количество онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, так как война биологически "состарит" людей. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

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Ляшко отметил, что нынешняя война России против Украины – самая информатизированная в истории человечества, и украинцы практически в прямом эфире наблюдают за всеми военными событиями, что воздействует на психологическое состояние каждого человека.

"По предварительным подсчетам и исследованиям, которые уже проводились ведущими учеными, такое длительное влияние на психоэмоциональное состояние людей приводит к тому, что они биологически стареют на 10-15 лет. То есть сейчас будут догонять те болезни, которые обычно, к примеру, в 40 лет не случались, а случались в 60 лет", – сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что следует готовиться к тому, что через год-два в Украине будет больше случаев онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний – в частности, инфарктов и инсультов.

  • По прогнозам МОЗ, из-за войны в психологической поддержке будут нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение.

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Оксана Житнюк
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Виктор Ляшко МОЗ инфаркт онкология инсульт болезнь
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