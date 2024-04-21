"Можем лопнуть". Малюска заявил о переполнении тюрем, мобилизация должна помочь

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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина столкнулась с проблемой переполненных тюрем. Поэтому он поддерживает мобилизацию отдельных категорий осужденных в надежде, что это одновременно поможет смягчить сразу две проблемы.

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"Мы выигрываем в двух аспектах. Во-первых, у нас появятся военные. Во-вторых, не нужно будет думать о том, как их охранять, кормить, заботиться. Особенно в условиях ограниченного количества тюрем. У нас количество тех, кто попадает в наши учреждения, существенно растет. На каком-то этапе можем лопнуть", – сказал министр в эфире единого телемарафона.

Он пояснил, что увеличение количества заключенных связано с увеличением категорий преступников, которых раньше не было, — в первую очередь речь идет о коллаборантах.

"Раньше это были единичные случаи, сейчас это массовое явление", – сказал он.

Категория этих лиц особенно сложна для пенитенциарной системы, потому что их нельзя смешивать с другими заключенными. "Это рискованно для их жизни и здоровья. Другие заключенные такую категорию не любят", – пояснил Малюска.

Во-вторых, добавил министр, появились преступления, связанные с военной службой и обращением оружия.

"Поэтому да, количество человек на каждое учреждение в расчете на площадь растет, причем растет существенно. Это большая проблема, и его нужно решать. Как – долгосрочно – я даже не представляю. Возможно, мобилизация станет тем рецептом, который нас спасет хотя бы на год или два", — сказал Малюска.

Верховная Рада 4 апреля в первом чтении поддержала законопроект о возможности добровольной мобилизации осужденных. Речь шла о нетяжких статьях, однако министр не исключает мобилизацию и осужденных за убийство.

"Этот вопрос очень большой моральной дилеммы. Например, депутаты сразу сказали: "Насильников убираем, все, что связано с государственной безопасностью, убираем". Мы эти категории изъяли. Также они предусмотрели, что не нужно давать возможность служить тем, кто убил двоих и более человек. Проблема в том, что те, кто пойдет на войну, пойдут как раз убивать. И здесь проблема этики и эффективности. Возможно, те, кто умеет убивать, были бы более эффективными военными, чем те, кто не убивал пока. И более безопасными, чем те, кто грабил десятки лет, а потом им дали автомат, например", — сказал Малюська.