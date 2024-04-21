"Можемо луснути". Малюська заявив про переповнення в'язниць, мобілізація має допомогти

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Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна зіткнулася з проблемою переповнених в'язниць. Тому він підтримує мобілізацію окремих категорій засуджених, сподіваючись, що це одночасно допоможе пом'якшити одразу дві проблеми.

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"Ми виграємо у двох аспектах. По-перше, у нас з'являться військові. По-друге, не треба буде думати про те, як їх охороняти, годувати, дбати. Особливо в умовах обмеженої кількості в'язниць. У нас кількість тих, хто потрапляє в наші установи, істотно зростає. На якомусь етапі можемо луснути", – сказав міністр в ефірі єдиного телемарафону.

Він пояснив, що збільшення кількості в'язнів пов'язане зі збільшенням категорій злочинців, яких раніше не було, – насамперед йдеться про колаборантів.

"Раніше це були поодинокі випадки, зараз це масове явище", – сказав він.

Категорія цих осіб особливо складна для пенітенціарної системи, тому що їх не можна змішувати з іншими ув'язненими. "Це ризиковано для їхнього життя і здоров'я. Інші в'язні таку категорію не люблять", – пояснив Малюська.

По-друге, додав міністр, з'явилися злочини, пов'язані з військовою службою та обігом зброї.

"Тому так, кількість осіб на кожну установу з розрахунку на площу зростає, причому зростає істотно. Це велика проблема, і її потрібно вирішувати. Як – довгостроково – я навіть не уявляю. Можливо, мобілізація стане тим рецептом, який нас врятує хоча б на рік чи два", – сказав Малюська.

Верховна Рада 4 квітня у першому читанні підтримала законопроєкт про можливість добровільної мобілізації засуджених. Йшлося про нетяжкі статті, однак міністр не виключає мобілізацію й засуджених за вбивство.

"Це питання дуже великої моральної дилеми. Наприклад, депутати одразу сказали: "Ґвалтівників прибираємо, все, що пов'язано з державною безпекою, прибираємо". Ми ці категорії вилучили. Так само вони передбачили, що не потрібно давати можливість служити тим, хто вбив дві та більше осіб. Проблема в тому, що ті, хто піде на війну, підуть якраз убивати. І тут – проблема етики та проблема ефективності. Можливо, ті, хто вміє вбивати, були б більш ефективними військовими, ніж ті, хто не вбивав поки що. І більш безпечними, ніж ті, хто грабував десятки років, а потім їм дали автомат, наприклад", – сказав Малюська.