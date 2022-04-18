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МВД передумало. Выехать за границу можно будет по внутреннему паспорту

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 23:54
МВД передумало. Выехать за границу можно будет по внутреннему паспорту - Фото
Фото: Госпогранслужба

Министерство внутренних дел сообщило, что режим пересечения государственной границы по внутреннему паспорту не будет отменяться. Об этом говорится на странице МВД в Facebook.

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"Такое решение принято, учитывая ситуацию, складывающуюся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и вовремя оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт)", – заявили в МВД.

Сотрудники Госпогранслужбы будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспорту.

Это касается всех граждан, независимо от областей, из которых они едут.

Однако МВД рекомендует учитывать разные ситуации и по возможности оформить загранпаспорт до выезда за пределы Украины.

  • 17 апреля Укрзалізниця сообщила, что для въезда в страны Евросоюза украинцам снова нужен загранпаспорт.
  • Официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал LIGA.net, что режим пересечения госграницы по загранпаспорту начали возвращать еще на прошлой неделе в связи со стабилизацией ситуации с выездом беженцев.
  • 15 марта Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта.
Андрей Водяный
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