МВД передумало. Выехать за границу можно будет по внутреннему паспорту

Министерство внутренних дел сообщило, что режим пересечения государственной границы по внутреннему паспорту не будет отменяться. Об этом говорится на странице МВД в Facebook.

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"Такое решение принято, учитывая ситуацию, складывающуюся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и вовремя оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт)", – заявили в МВД.

Сотрудники Госпогранслужбы будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспорту.

Это касается всех граждан, независимо от областей, из которых они едут.

Однако МВД рекомендует учитывать разные ситуации и по возможности оформить загранпаспорт до выезда за пределы Украины.

17 апреля Укрзалізниця сообщила, что для въезда в страны Евросоюза украинцам снова нужен загранпаспорт.

Официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал LIGA.net , что режим пересечения госграницы по загранпаспорту начали возвращать еще на прошлой неделе в связи со стабилизацией ситуации с выездом беженцев.

, что режим пересечения госграницы по загранпаспорту начали возвращать еще на прошлой неделе в связи со стабилизацией ситуации с выездом беженцев. 15 марта Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта.

Андрей Водяный

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