UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Въезд украинцев в ЕС снова только по загранпаспорту, возможны исключения – Укрзалізниця

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 08:18
Въезд украинцев в ЕС снова только по загранпаспорту, возможны исключения – Укрзалізниця - Фото
Граница (Фото - ГПСУ)

Укрзалізниця сообщила, что для въезда в страны Евросоюза украинцам вновь нужно предъявлять на границе загранпаспорт, и призывает Госпогранслужбу, которая ничего об этом пока не сообщала, обновить правила пересечения границы гражданами Украины и объявить об этом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее", – пишет УЗ в соцсетях.

В госкомпании уточнили, что исключения при пересечении границы без загранпаспорта "возможны на усмотрение пограничников" при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

Укрзалізниця призвала ГПСУ заранее предупреждать об изменениях в правилах и "более четко" разъяснить причины недопущения беженцев без загранпаспортов, а также попросила пассажиров адресовать уточняющие вопросы ГПСУ.

В Госпогранслужбе журналисту LIGA.net пообещали дать ответ на сложившуюся ситуацию позднее утром.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
безвизовый режим укрзалізниця загранпаспорт евросоюз беженцы гпсу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 