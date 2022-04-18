Въезд украинцев в ЕС снова только по загранпаспорту, возможны исключения – Укрзалізниця

Укрзалізниця сообщила, что для въезда в страны Евросоюза украинцам вновь нужно предъявлять на границе загранпаспорт, и призывает Госпогранслужбу, которая ничего об этом пока не сообщала, обновить правила пересечения границы гражданами Украины и объявить об этом.

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"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее", – пишет УЗ в соцсетях.

В госкомпании уточнили, что исключения при пересечении границы без загранпаспорта "возможны на усмотрение пограничников" при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

Укрзалізниця призвала ГПСУ заранее предупреждать об изменениях в правилах и "более четко" разъяснить причины недопущения беженцев без загранпаспортов, а также попросила пассажиров адресовать уточняющие вопросы ГПСУ.

В Госпогранслужбе журналисту LIGA.net пообещали дать ответ на сложившуюся ситуацию позднее утром.

15 марта Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта.

9 апреля ЕС закрыл границы для грузовиков из России и Беларуси.

Евгений Пилипенко

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