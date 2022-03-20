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На ЧАЭС впервые со дня захвата провели частичную ротацию персонала

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 19:59
На ЧАЭС впервые со дня захвата провели частичную ротацию персонала - Фото
Чернобыль (Фото: depositphotos.com)

20 марта удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуацию находившихся на территории оккупированной станции лиц. Персонал находился на станции около 600 часов.

Об этом говорится в Facebook-сообщении Государственного специализированного предприятия Чернобыльской АЭС.

В частности, сегодня удалось вывезти 64 человека:

  • 50 человек сменного персонала ЧАЭС,
  • 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),
  • служащего Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • 4 сталкера.

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Взамен эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции выполнять служебные обязанности и обеспечивать функционирование предприятия.

Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая уровень безопасности.

  • Российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС еще 25 февраля – во второй день полномасштабного вторжения.
  • 1 марта МВД сообщило, что российские оккупанты получают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.
  • С 9 марта ЧАЭС была отрезана от снабжения электроэнергией из-за повреждений линий электропередач оккупантами.
  • 13 марта украинские специалисты отремонтировали одну из ЛЭП и за день ЧАЭС должны были подключить к электросети. Уже на следующий день оккупанты снова повредили ЛЭП: ЧАЭС так и не успели подключить к электросети.
  • С обеда 14 марта украинские специалисты приступили к работе по подключению АЭС к электросети и вновь ее возобновили.
Уляна Букатюк
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