На ЧАЭС впервые со дня захвата провели частичную ротацию персонала

20 марта удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуацию находившихся на территории оккупированной станции лиц. Персонал находился на станции около 600 часов.

Об этом говорится в Facebook-сообщении Государственного специализированного предприятия Чернобыльской АЭС.

В частности, сегодня удалось вывезти 64 человека:

50 человек сменного персонала ЧАЭС,

9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),

служащего Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

4 сталкера.

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Взамен эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции выполнять служебные обязанности и обеспечивать функционирование предприятия.

Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая уровень безопасности.

Российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС еще 25 февраля – во второй день полномасштабного вторжения.

1 марта МВД сообщило, что российские оккупанты получают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

С 9 марта ЧАЭС была отрезана от снабжения электроэнергией из-за повреждений линий электропередач оккупантами.

13 марта украинские специалисты отремонтировали одну из ЛЭП и за день ЧАЭС должны были подключить к электросети. Уже на следующий день оккупанты снова повредили ЛЭП: ЧАЭС так и не успели подключить к электросети.

С обеда 14 марта украинские специалисты приступили к работе по подключению АЭС к электросети и вновь ее возобновили.

Уляна Букатюк

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