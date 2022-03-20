На ЧАЭС впервые со дня захвата провели частичную ротацию персонала
20.03.2022, 19:59
Чернобыль (Фото: depositphotos.com)
20 марта удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуацию находившихся на территории оккупированной станции лиц. Персонал находился на станции около 600 часов.
Об этом говорится в Facebook-сообщении Государственного специализированного предприятия Чернобыльской АЭС.
В частности, сегодня удалось вывезти 64 человека:
- 50 человек сменного персонала ЧАЭС,
- 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),
- служащего Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- 4 сталкера.
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Взамен эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции выполнять служебные обязанности и обеспечивать функционирование предприятия.
Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая уровень безопасности.
- Российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС еще 25 февраля – во второй день полномасштабного вторжения.
- 1 марта МВД сообщило, что российские оккупанты получают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.
- С 9 марта ЧАЭС была отрезана от снабжения электроэнергией из-за повреждений линий электропередач оккупантами.
- 13 марта украинские специалисты отремонтировали одну из ЛЭП и за день ЧАЭС должны были подключить к электросети. Уже на следующий день оккупанты снова повредили ЛЭП: ЧАЭС так и не успели подключить к электросети.
- С обеда 14 марта украинские специалисты приступили к работе по подключению АЭС к электросети и вновь ее возобновили.
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