Российские оккупанты в зоне ЧАЭС подвергаются облучению – МВД

Российские оккупанты получают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает в Телеграм Министерство внутренних дел.

Как отмечают в МВД, находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности во время работы на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения.

Одной из причин этого могла быть радиационная пыль, поднимавшаяся в результате прохода техники и личного состава армии РФ вдоль отдельных участков зоны отчуждения, где есть очаги повышенного уровня радиации.

25 февраля в МВД сообщали: "После того, как российские войска вторглись в Чернобыльскую зону, был разрушен верхний слой земли. Сейчас фиксируем повышенную радиацию в Чернобыльской зоне. Впервые после 1986 года мы вновь начинаем говорить о Чернобыле из-за сумасшедших действий Путина".

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Наталия Медведева

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