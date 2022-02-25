Ситуация на захваченной ЧАЭС: сотрудники в заложниках, уровень радиации повышен

Захваченная российскими оккупантами Чернобыльская АЭС работает, сотрудники находятся в заложниках. Онлайн-контроль показывает превышение уровня радиации. Об этом пишут советница министра Минприроды Лала Тарапакина и в Госинспекции ядерного регулирования.

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"Фактически, работники станции являются заложниками сейчас. Но в первую очередь – заложниками своего профессионализма и совести. Это объект, который нельзя покинуть, чтоб бы не происходило", – сообщила Тарапкина.

По словам чиновницы, сегодня сотрудники уже разошлись по рабочим местам и поддерживают функционирование АЭС – никто из них не пострадал.

В Госинспекции ядерного регулирования заявили, что отслеживают онлайн данные автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения. Фиксируют превышение "контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений".

Как подчеркнули в инспекции, из-за оккупации и боевых действий невозможно установить причины изменения показателей радиационного фона на ЧАЭС.

"После того, как российские войска вторглись в Чернобыльскую зону, был разрушен верхний слой земли. Сейчас фиксируем повышенную радиацию в Чернобыльской зоне. Впервые после 1986 года мы вновь начинаем говорить о Чернобыле из-за сумасшедших действий Путина", – прокомментировал ситуацию спикер-советник главы МВД Вадим Денисенко.

По словам представителя министерства, уровень радиации сейчас – не критичен для Киева, специальные органы следят за информацией.

Вечером 24 февраля российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и все ее объекты.

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

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Яна Катасонова

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