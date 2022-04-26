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На єПідтримку дадут еще 2 млрд грн – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 20:44
На єПідтримку дадут еще 2 млрд грн – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабмин выделил дополнительные 2 млрд грн для программы єПідтримка, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В рамках программы каждому наемному работнику и ФЛП, у которого война забрала работу, государство выплачивает 6500 грн помощи.

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Как указывает Шмыгаль, в целом по программе єПідтримка уже выплачена помощь в размере 23 млрд грн для 3,6 млн украинцев.

В то же время часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты. Прием заявок на помощь по программе заканчивался 31 марта.

Дополнительные 2 млрд грн позволяют произвести выплаты еще более чем 300 000 гражданам.

Валерия Давыдова
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война помощь деньги Шмыгаль єПідтримка
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