На єПідтримку дадут еще 2 млрд грн – Шмыгаль
26.04.2022, 20:44
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Кабмин выделил дополнительные 2 млрд грн для программы єПідтримка, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В рамках программы каждому наемному работнику и ФЛП, у которого война забрала работу, государство выплачивает 6500 грн помощи.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как указывает Шмыгаль, в целом по программе єПідтримка уже выплачена помощь в размере 23 млрд грн для 3,6 млн украинцев.
В то же время часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты. Прием заявок на помощь по программе заканчивался 31 марта.
Дополнительные 2 млрд грн позволяют произвести выплаты еще более чем 300 000 гражданам.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии