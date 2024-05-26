На одной из подстанций в Днепропетровской области нашли взрывчатку
На одной из подстанций оператора системы распределения в Днепропетровской области (ДТЭК Днепровские электросети) обнаружили взрывчатку. Об этом в утренней сводке сообщило Министерство энергетики.
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"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", — говорится в сообщении.
Уничтожение электрических подстанций необходимо России для усугубления энергетического кризиса, созданного в течение 2022-2024 годов путем уничтожения или оккупации большинства тепловых и гидроэлектростанций Украины, а также крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре.
- С марта 2024 года Россия нанесла пять массированных ударов по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии.
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- Также известно, что его намерены сделать дифференцированным в зависимости от объемов потребления.