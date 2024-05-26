На одной из подстанций в Днепропетровской области нашли взрывчатку

Фото: ДТЭК Днепровские электросети

На одной из подстанций оператора системы распределения в Днепропетровской области (ДТЭК Днепровские электросети) обнаружили взрывчатку. Об этом в утренней сводке сообщило Министерство энергетики.

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"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", — говорится в сообщении.

Уничтожение электрических подстанций необходимо России для усугубления энергетического кризиса, созданного в течение 2022-2024 годов путем уничтожения или оккупации большинства тепловых и гидроэлектростанций Украины, а также крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре.