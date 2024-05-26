На одній з підстанцій у Дніпропетровській області знайшли вибухівку
На одній з підстанцій оператора системи розподілу в Дніпропетровській області (ДТЕК Дніпровські електромережі) знайшли вибухівку. Про це в ранковому зведенні повідомило Міністерство енергетики.
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"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів", – йдеться в повідомленні.
Знищення електричних підстанцій необхідне Росії для посилення енергетичної кризи, створеної протягом 2022-2024 років шляхом знищення чи окупації більшості теплових та гідроелектростанцій України, а також найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі.
- З березня 2024 року Росія завдала п'ять масованих ударів по енергосистемі України, вивівши з ладу до 8 ГВт потужностей генерації електроенергії.
- Міністерство енергетики ще не знає, яким буде тариф на електроенергію для населення з червня, але впевнене, що він буде посильним.
- Також відомо, що його збираються зробити диференційованим залежно від обсягів споживання.