На одній з підстанцій у Дніпропетровській області знайшли вибухівку

Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі

На одній з підстанцій оператора системи розподілу в Дніпропетровській області (ДТЕК Дніпровські електромережі) знайшли вибухівку. Про це в ранковому зведенні повідомило Міністерство енергетики.

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"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів", – йдеться в повідомленні.

Знищення електричних підстанцій необхідне Росії для посилення енергетичної кризи, створеної протягом 2022-2024 років шляхом знищення чи окупації більшості теплових та гідроелектростанцій України, а також найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі.