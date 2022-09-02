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На смартфоны будут приходить новые сигналы тревоги: ГСЧС меняет систему оповещения

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 18:10
На смартфоны будут приходить новые сигналы тревоги: ГСЧС меняет систему оповещения - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell с 7 сентября начинают тестировать новую систему оперативного информирования населения о тревогах в 17 областях и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.  

Новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием.  

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Преимущества новой системы: 

- сообщения передаются гораздо быстрее; 

- сообщения будут поступать абонентам мобильных операторов, которые находятся в радиусе действия выбранных базовых станций мобильной связи. То есть ГСЧС может отправлять информацию жителям конкретного населенного пункта, области или по всей Украине, в зависимости от ситуации; 

- звуковой сигнал о поступлении сообщения будет даже в том случае, если звук на телефоне выключен, чтобы на уведомление обязательно обратили внимание, среагировали в соответствии с инструкциями и советами, как действовать при различных угрозах.  

При получении уведомления об угрозе будет слышен громкий сигнал телефона вместе с вибрацией, который будет продолжаться 15-20 секунд или до момента отключения уведомления человеком. 

В ГСЧС обращают внимание, что на первом этапе тестирования, с 7 сентября, украинцам будут приходить рассылки только тестовых сообщений. Они не связаны с возникновением реальной чрезвычайной ситуации и не требуют действий граждан.  

Принимать сообщения от системы Cell Broadcast могут преимущественно мобильные телефоны (смартфоны), производимые начиная с 2019 года и имеющие операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5.  

В будущем будет расширен список моделей смартфонов, которые смогут получать новые сообщения о тревогах.  

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Роман Бриль
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сматрфоны воздушная тревога ГСЧС сигнал тревоги
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