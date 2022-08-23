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Разработчики приложения "Воздушная тревога": Информация о новых сигналах тревоги – фейк

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 13:56
Разработчики приложения
Фото: depositphotos.com

Информация об обновлении сигналов тревоги оказалась фейком. Об этом сообщили в Twitter разработчики приложения "Воздушная тревога".

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"Друзья, информация об обновлении сигналов тревоги в общих системах оповещения, которая сейчас активно распространяется по социальным сетям и новостным ресурсам, – это фейк! Приложение "Воздушная тревога" не имеет к этому никакого отношения", – говорится в сообщении.

Разработчики отметили, что видят много недоразумений в социальных сетях и новостных ресурсах по этому поводу.

"Приносим свои извинения, если запутали вас. Уже готовим релиз с подробным разъяснением ситуации", – написали разработчики приложения "Воздушная тревога".

Разработчики приложения "Воздушная тревога": Информация о новых сигналах тревоги – фейк

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Наталия Медведева
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воздушная тревога
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