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СБУ призвала быть бдительными в День Независимости: правила безопасности

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 13:39
СБУ призвала быть бдительными в День Независимости: правила безопасности - Фото
СБУ (Фото: LIGA.net)

Служба безопасности призвала украинцев с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности в День Государственного флага и День Независимости. 

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"За шесть месяцев полномасштабной войны враг продемонстрировал свою циничную политику в отношении мирного населения. Почти каждый день со стороны России происходят запуски ракет, удары по гражданской и жилищной инфраструктуре, приводящие к гибели людей, разрушению и пожару", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что делают все для безопасности граждан.

"Но сейчас важны бдительность и осмотрительность каждого гражданина", – подчеркнули в спецслужбе.

СБУ призвала украинцев:

- соблюдать комендантский час;

- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

- ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;

- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и ​​лицах, находящихся в неположенных местах.

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Наталия Медведева
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сбу безопасность день независимости
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