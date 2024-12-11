На столичной железной дороге расследуют схему со злоупотреблениями должностных лиц – фото

Следственные действия запланированы и в поездах международного сообщения – правоохранители и УЗ просят отнестись с пониманием

Фото: Нацполиция

Правоохранители расследуют схему на Киевской железной дороге, проходят следственные действия.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Нацполиция пишет, что при содействии УЗ проводит следственные действия по уголовному делу в отношении злоупотреблений чиновников с международными перевозками пассажиров.

Правоохранители заявляют о фактах злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзалізниці, которые привели к "значительному ущербу" и созданию искусственного дефицита в свободной продаже билетов на наиболее популярные маршруты.

Следственные действия проводят по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях структурного подразделения УЗ, а также соответствующие действия запланированы в поездах международного сообщения во время их отправки и прибытия.

Нацполиция просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и содействовать правоохранителям в их работе.

Все подробности ведомство обещает обнародовать по завершению следственных действий.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В Укрзалізниці подтверждают, что вместе с Нацполицией согласовали план, по которому происходят процессуальные действия в Киеве и Киевской области.

Цель этих действий – остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках, идут обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания, отмечают в УЗ.

"Просим прощения у пассажиров за возможные неудобства (ограничения доступа, дополнительные проверки или задержки движения), делаем все возможное, чтобы их минимизировать", – добавили в компании.

Укрзалізниця также анонсирует, что позже вместе с Нацполицией сообщит обо всех обстоятельства операции.

29 октября коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему начальнику Центра обеспечения производства Укрзалізниці и организатору преступления – представителю коммерческой структуры.

Бывший чиновник получил три года тюрьмы за злоупотребления, нанесшие Укрзалізниці почти 103 млн грн ущерба. Второй фигурант получил пять лет и пять месяцев заключения и запрет на три года занимать руководящие должности, а также его обязали возместить ущерб.