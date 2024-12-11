На столичній залізниці розслідують схему зі зловживаннями посадовців – фото

Слідчі дії заплановані й у потягах міжнародного сполучення – правоохоронці та УЗ просять поставитися з розумінням

Фото: Нацполіція

Правоохоронці розслідують схему на Київській залізниці, проходять слідчі дії. Про це повідомляють у Національній поліції та Укрзалізниці.

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Нацполіція пише, що за сприяння УЗ проводить слідчі дії у кримінальній справі стосовно зловживань чиновників з міжнародними перевезеннями пасажирів.

Правоохоронці заявляють про факти зловживань групи посадовців підрозділу Укрзалізниці, що призвели до "значних збитків" та створення штучного дефіциту у вільному продажі квитків на найпопулярніші маршрути.

Слідчі дії проводять за місцями мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ, а також відповідні дії заплановані у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття.

Нацполіція просить пасажирів із розумінням поставитися до ситуації й сприяти правоохоронцям у їхній роботі.

Всі подробиці відомство обіцяє оприлюднити після завершення слідчих дій.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

В Укрзалізниці підтверджують, що разом з Нацполіцією узгодили план, за яким відбуваються процесуальні дії у Києві та Київській області.

Мета цих дій – зупинити діяльність організованої злочинної групи, котра "паразитувала" на рядових залізничниках, йдуть обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання, зазначають в УЗ.

"Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати", – додали в компанії.

Укрзалізниця також анонсує, що згодом разом з Нацполіцією повідомить усі обставини операції.

29 жовтня колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та організатору злочину – представнику комерційної структури.

Колишній чиновник отримав три роки в'язниці за зловживання, які завдали Укрзалізниці майже 103 млн грн збитків. Другий фігурант отримав п'ять років і п'ять місяців ув'язнення і заборону на три роки обіймати керівні посади, а також його зобов'язали відшкодувати збитки.