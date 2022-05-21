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Над вокзалом во временно оккупированном Херсоне вывесили флаг Украины – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 06:32
Над вокзалом во временно оккупированном Херсоне вывесили флаг Украины – ОК
Владимир Назаров. Источник: ОК "ЮГ"

В ночь с 20 на 21 мая над вокзалом временно оккупированного Херсона поцепили украинский флаг, сообщил в ночной своде спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Это, говорит, в ответ на то, что враг пытается дискредитировать ВСУ и обстреливает мирных и военных по 70 раз в сутки.

"Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий красноречиво доказывают, что они верят только в Украину. Да, сегодня над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг", – сказал Назаров.

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За прошедшие сутки россияне ударили реактивными системами залпового огня по пригородной инфраструктуре Николаева – без пострадавших.

Две ракетные атаки в Одесской области – разрушили пляжный туалет.

Впоследствии ударили по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв, возник пожар, который быстро ликвидировали ГСЧС. Угрозы природе не возникло, уверяет Назаров.

В ответ украинские бойцы уничтожили 36 россиян, три вражеских танка и реактивную систему залпового огня "Град".

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Херсон обстрел мирных флаг украины ОК Юг
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