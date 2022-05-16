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Оккупанты раздают херсонцам испорченные продукты и лекарства. И только в обмен на данные

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 12:41
Оккупанты раздают херсонцам испорченные продукты и лекарства. И только в обмен на данные - Фото
Люди пытаются словить связь в Херсоне (фото - Константин Рыженко)

Оккупанты не пропускают на временно оккупированные территории Херсонской области украинскую гуманитарку с лекарствами и продуктами. И не выпускают оттуда людей, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По сообщению мэра города Игоря Колыхаева, в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает медицинского кислорода.

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Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения, отмечает Денисова.

Вместо этого оккупанты раздают "гуманитарку" – продукты 5-летней давности и лекарства, в которых истек срок годности.

"При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто проживающих в той или иной общине людей", – написала Денисова.

Она сообщила, что в области остается около полумиллиона жителей.

  • По данным разведки, оккупанты ищут квартиры жителей области, которые выехали, и заселяют туда своих военных и агентуру.
Катерина Амеліна
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Херсон лекарства Херсонская область гуманитарный кризис российские оккупанты
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