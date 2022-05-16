Оккупанты раздают херсонцам испорченные продукты и лекарства. И только в обмен на данные
Оккупанты не пропускают на временно оккупированные территории Херсонской области украинскую гуманитарку с лекарствами и продуктами. И не выпускают оттуда людей, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
По сообщению мэра города Игоря Колыхаева, в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает медицинского кислорода.
Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения, отмечает Денисова.
Вместо этого оккупанты раздают "гуманитарку" – продукты 5-летней давности и лекарства, в которых истек срок годности.
"При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто проживающих в той или иной общине людей", – написала Денисова.
Она сообщила, что в области остается около полумиллиона жителей.
- По данным разведки, оккупанты ищут квартиры жителей области, которые выехали, и заселяют туда своих военных и агентуру.
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