Херсон. Россияне ищут квартиры выехавших украинцев: заселять своих военных и агентов – ГУР

Во временно оккупированном в начале весны 2022 года Херсоне российские захватчики составляют списки пустующих после выезда жителей квартир, чтобы вселить туда своих военных и сотрудников спецслужб. Об этом пишет Главное управление разведки.

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По данным ГУР, оккупанты требуют от глав ОСМД микрорайонов "Таврический" и "Жилмассив" списки пустых квартир.

Также увеличивается количество блокпостов и передвижных патрулей оккупантов, добавили в разведке.

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Россияне убеждают местных, что продвижения ВСУ в Херсонскую область якобы не будет, а потому, по версии врага, нужно принять реальность и жить под оккупантами.

Разведка сообщила также, что в оккупированный Херсон для антиукраинских провокаций и "решения вопроса об изменении статуса" города прибыл главарь российской террористической организации ДНР Денис Пушилин.

25 февраля 2022 года оккупанты прорвали оборону Херсона, 1 марта начался штурм города россиянами.

25 марта мэр Херсона Колыхаев заявил, что часть депутатов горсовета выехала до оккупации Херсона, а сотрудников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в городе "24 февраля уже не было".

Как россиянам удалось так быстро оккупировать юг Украины, коротко объяснил советник главы ОП Арестович.

"ФСБ хочет заставить нас любить Россию. А мы ждем ВСУ". Как Херсон выживает под оккупацией.

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Евгений Пилипенко

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