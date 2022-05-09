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Херсон. Россияне ищут квартиры выехавших украинцев: заселять своих военных и агентов – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 13:27
Херсон. Россияне ищут квартиры выехавших украинцев: заселять своих военных и агентов – ГУР - Фото
Протест против оккупации Херсона (фото - AP Photo, Olexandr Chornyi)

Во временно оккупированном в начале весны 2022 года Херсоне российские захватчики составляют списки пустующих после выезда жителей квартир, чтобы вселить туда своих военных и сотрудников спецслужб. Об этом пишет Главное управление разведки.

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По данным ГУР, оккупанты требуют от глав ОСМД микрорайонов "Таврический" и "Жилмассив" списки пустых квартир.

Также увеличивается количество блокпостов и передвижных патрулей оккупантов, добавили в разведке.

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Россияне убеждают местных, что продвижения ВСУ в Херсонскую область якобы не будет, а потому, по версии врага, нужно принять реальность и жить под оккупантами.

Разведка сообщила также, что в оккупированный Херсон для антиукраинских провокаций и "решения вопроса об изменении статуса" города прибыл главарь российской террористической организации ДНР Денис Пушилин.

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Евгений Пилипенко
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Херсон разведка гур оккупация жилье грабеж
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