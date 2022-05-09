Почему Россия оккупировала юг Украины. Арестович назвал причину и дальнейшие шаги властей

В причинах, по которым юг Украины, в частности, Херсон и Новая Каховка, оказался оккупирован российскими войсками, детально разберется следствие. Если коротко – враг захватил эту часть страны из-за ошибок со стороны Украины. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 8 мая.

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"Почему не подготовили Херсон, Новую Каховку? Почему не заминировали мосты, почему не взорвали?", – спросил Фейгин.

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: проебали", – ответил Арестович.

По словам советника главы ОП, в произошедшем будут разбираться.

"Кто, чего и как – да, будем разбираться, в том числе разбираются правоохранительные органы. Потому что – где некомпетентность, где предательство – это самый большой вопрос. Там разбираются, и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и криминальные, и все на свете", – сказал он.

Арестович добавил, что сейчас активизировались попытки во всех провалах обвинить Офис президента. По его мнению, неправильно – "пусть каждый баран несет свои Фаберже", сказал советник главы ОП.

"А 360 тысяч чиновников между нами и землей? Это кто? Они хоть как-то, хоть за что-то отвечают? А военное командование, к которому очень много вопросов уже?", – задал несколько риторических вопросов Арестович и повторил, что "будем разбираться".

25 февраля российские оккупанты прорвали оборону Херсона.

27 февраля началась временная оккупация Новой Каховки.

1 марта начался штурм Херсона российскими войсками. Город захватили.

25 марта мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что часть депутатов горсовета выехала до оккупации Херсона, а сотрудников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в городе 24 февраля уже не было.

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Наталия Медведева

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