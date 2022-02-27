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Враг временно оккупировал Новую Каховку

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 08:41

Новую Каховку в Херсонской области оккупанты временно взяли под контроль, пишет Суспильне Херсон, ссылаясь на городского главу Владимира Коваленко.

Речь идет также о горисполкоме.

Российские военные сняли украинские флаги со зданий, цитируют Коваленко.

"Каждый объект усиленно охраняется. Поэтому приближаться к ним, а тем более что-либо фотографировать, категорически запрещается. Отсюда раздается предупредительная стрельба. Дислокацию этих подразделений с властями никто не согласовывает. Потому рассказать о них он ничего не может", – сообщили в Новокаховской городской территориальной общине.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
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новая каховка война с россией вторжение в украину
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