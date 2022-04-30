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Нарушение Женевской конвенции. Россия пыталась обменять гражданских на пленных – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 01:09
Нарушение Женевской конвенции. Россия пыталась обменять гражданских на пленных – Верещук - Фото
Фото: Офис президента

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Россия пыталась обменять украинских гражданских заложников на российских военнопленных, что запрещено Женевской конвенцией. Украина от такого обмена отказалась, рассказала она в комментарии BBC.

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"Вот для чего они захватили всех этих заложников: мирных жителей, женщин, работников местных советов – чтобы попытаться их использовать. Мы знаем, что там больше тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова. Женщин мы чуть ли не клещами достаем", – рассказала Верещук.

Она рассказала, что недавно из России удалось вывезти девять гражданских лиц с тяжелыми травмами, в том числе с ампутациями, выполненными в России.

"В этом обмене были люди с тяжелыми травмами – ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы", – рассказала Верещук.

"Были очевидны следы пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасающие", – рассказала она.

  • 28 апреля Украина провела очередной обмен пленными. Удалось спасти 45 украинцев, в том числе 12 гражданских.
  • Советник главы ОП Алексей Арестович рассказывал, что в украинском плену есть ценные офицеры РФ, родственники российских политиков и чиновников, на которых можно провести выгодный обмен.
Андрей Водяный
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Женевская конвенция война пытки обмен ирина верещук
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