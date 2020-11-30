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Названы имена лучших юристов и юридических компаний Украины PR

30.11.2020, 16:31
Названы имена лучших юристов и юридических компаний Украины - Фото

На правах спонсорства

26 ноября в Киеве состоялась церемония награждения победителей второго Всеукраинского рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2020. Мероприятие инициировала и провела компания ЛІГА: ЗАКОН.

Церемония прошла онлайн в прямом эфире на YouTube в формате ТВ-шоу как маскарад. "Фишкой" мероприятия стали венецианские маски ручной работы, дизайнера Марины Лапы.

Благодаря диджитализации Рейтинга и его церемонии, каждый зритель трансляции также смог примерить дизайнерскую диджитал маску в Facebook и Instagram, приобщиться к digital-маскараду и в прямом эфире узнать имена лучших на юридическом рынке Украины.

Посмотреть трансляцию можно было по этой ссылке: https://youtu.be/P_r1R8cKWpk. На сегодня церемонию посмотрели более 9000 зрителей.

Особенностью этого Рейтинга была его максимальная автоматизация и использование SMART-DATA-анализа на основе искусственного интеллекта для определения лучших на юридическом рынке Украины.

Марина Бондаренко, председатель совета директоров компании ЛІГА:ЗАКОН в видеообращении к участникам Рейтинга отметила: "Мы полностью выполнили свои обязательства, которые давали в прошлом году о том, что Рейтинг будет объективным, прозрачным и инновационным и благодаря этому существенно отличаться от прошлогоднего рейтинга и всех подобных рейтингов, которые происходят в Украине. Ядром Рейтинга станет юридический каталог – Liga:BOOK, а определять победителей наряду с профессиональным жюри будет искусственный интеллект на основе алгоритмов SMART-DATA-анализа. Мы обещали, мы – сделали".

Марина Бондаренко пожелала юристам подниматься по лестнице только вверх на пути накопления репутационного капитала и заверила, что компания ЛІГА:ЗАКОН будет объективно и прозрачно отражать его в независимом Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS.

В подтверждение действенности и эффективности искусственного интеллекта Валерий Решетняк, директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН, привел данные SMART-DATA-анализа юридического рынка Украины и отметил, что объектами SMART-DATA-анализа стали 4685 юридических фирм.

Совокупный доход юридического рынка Украины в 2018 году составил 6,33 млрд грн, в 2019 — 8,65 млрд грн. Деление юридических фирм по количеству связанных юридических лиц: 23,7% – 1 юрлицо, 22,6% – 2 юрлица, 19,5% – 3-5 юрлиц, 18,3% – 6-9 юрлиц, 15,9 % – 10+ юрлиц. Деление юридических фирм по количеству сотрудников: 100 и более – 6%, 50-99 сотрудников – 13%, 20-49 сотрудников – 34%, 10-19 сотрудников – 78%. Менее 10 сотрудников имеют 4 554 юридические фирмы. Количество упоминаний юридических фирм в СМИ в 2019 году составила 14 640, за январь – ноябрь 2020 – 11 669.

"По сравнению с 2018 годом в 2019 году рост юридического рынка составил 36,7%, но в 2020-м, по предварительным данным SMART-DATA-анализа, ожидается некоторый спад. Для объективной оценки юридического рынка важно поддерживать актуальность данных и расширять их полноту", – говорит Валерий Решетняк, директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН.

По решению жюри и по результатам SMART-DATA-анализа победителями LIGA ZAKON AWARDS 2020 в национальной и премьер-лиге стали:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА

НОМИНАЦИЯ "КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО"

  • ALEXANDROV&PARTNERS;
  • Виталий Пацюк, партнер КПД Консалтинг.

НОМИНАЦИЯ "БАНКРОТСТВО И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ"

  • PRAVO GARANT;
  • Роман Загрия, управляющий партнер PRAVO GARANT.

НОМИНАЦИЯ "АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО"

  • Redcliffe Partners;
  • Анастасия Усова, партнер Redcliffe Partners.

НОМИНАЦИЯ "БАНКОВСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО"

  • Amber;
  • Семен Ханин, управляющий партнер Amber.

НОМИНАЦИЯ "ТРУДОВОЕ ПРАВО"

  • КПД Консалтинг;
  • Кирилл Казак, партнер КПД Консалтинг.

НОМИНАЦИЯ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"

  • Marchenko Partners;
  • Александр Алексеенко, партнер Marchenko Partners.

НОМИНАЦИЯ "ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО"

  • АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры";
  • Ирина Высицкая, партнер АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры".

НОМИНАЦИЯ "НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ"

  • Redcliffe Partners;
  • Алексей Савчук, управляющий партнер АО "Ассирия".

НОМИНАЦИЯ "ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ"

  • Hillmont Partners;
  • Сергей Ныжный, соуправляющий партнер Hillmont Partners.

НОМИНАЦИЯ "НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО"

  • Юридическая консалтинговая компания "Де-Юре";
  • Григорий Трипульский, управляющий партнер ЮКК "Де-Юре".

НОМИНАЦИЯ "НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ"

  • Amber;
  • Олег Вдовичен, управляющий партнер АО "Вдовичен и партнеры".

НОМИНАЦИЯ "ГРАЖДАНСКИЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ"

  • L.I. Group;
  • Артур Мегеря, старший партнер L.I. Group.

НОМИНАЦИЯ "УГОЛОВНАЯ ПРАКТИКА"

  • АО "Вдовичен и партнеры";
  • Игорь Черезов, управляющий партнер АО "Адвокат Черезов и Партнеры".

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

НОМИНАЦИЯ "КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО"

  • Юридическая группа EUCON;
  • Николай Ковальчук, старший партнер L.I. Group.

НОМИНАЦИЯ "БАНКРОТСТВО И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ"

  • ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
  • Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

НОМИНАЦИЯ "АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО"

  • ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
  • Александр Фефелов, партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

НОМИНАЦИЯ "БАНКОВСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО"

  • Redcliffe Partners;
  • Алексей Сошенко, управляющий партнер Redcliffe Partners.

НОМИНАЦИЯ "ТРУДОВОЕ ПРАВО"

  • ILF;
  • Сергей Сильченко, партнер ILF.

НОМИНАЦИЯ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"

  • ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
  • Арсен Бучковский, младший партнер ILF.

НОМИНАЦИЯ "НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ"

  • Юридическая группа EUCON;
  • Ярослав Романчук, управляющий партнер EUCON.

НОМИНАЦИЯ "ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ"

  • ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
  • Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

НОМИНАЦИЯ "НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО"

  • ALEXANDROV&PARTNERS;
  • Дмитрий Александров, старший партнер ALEXANDROV&PARTNERS.

НОМИНАЦИЯ "НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ"

  • KPMG Law Ukraine;
  • Лариса Антощук, партнер KPMG Law Ukraine.

НОМИНАЦИЯ "АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА"

  • Marchenko Partners;
  • Олег Марченко, партнер Marchenko Partners.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ И ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ ТОП-5 ЮРИДИЧЕСКИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ УКРАИНЫ

  1. Юридический департамент ООО "УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "УЛФ" и Владимир Ковальчук, директор юридического департамента.
  2. Юридическое управление АО "СК "ИНГА" и Наталия Вилько, руководитель юридического управления.
  3. Юридическая служба ООО "КРКА УКРАИНА" и Оксана Вьюшинская, старший юрист и комплаенс-офицер.
  4. Департамент правового обеспечения ЧАО "Киевстар".
  5. Юридический департамент Днепропетровской областной государственной администрации и Виталий Соловей, директор департамента.

ПОБЕДИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "Legal Tech СТАРТАП ГОДА"

Онлайн-сервис юридической проверки недвижимости Monitor.Estate

ПОБЕДИТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ОППОНЕНТ АКУЛА"

ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Победителей в этой категории выбирали сами участники рынка

ПОБЕДИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ "МЕДИАПРИЗНАНИЕ ГОДА"

Sayenko Kharenko

При оценке победителей в этой категории были учтены медиа активность юридической компании и тональность упоминаний о ней.

Объективность Методологии оценки номинантов и определения победителей подтверждена наблюдателями от известной в Украине и мире компании Baker Tilly.

YouTube https://youtu.be/P_r1R8cKWpk

Instagram https://instagram.com/ligazakonawards

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