Названы имена лучших юристов и юридических компаний Украины PR
На правах спонсорства
26 ноября в Киеве состоялась церемония награждения победителей второго Всеукраинского рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2020. Мероприятие инициировала и провела компания ЛІГА: ЗАКОН.
Церемония прошла онлайн в прямом эфире на YouTube в формате ТВ-шоу как маскарад. "Фишкой" мероприятия стали венецианские маски ручной работы, дизайнера Марины Лапы.
Благодаря диджитализации Рейтинга и его церемонии, каждый зритель трансляции также смог примерить дизайнерскую диджитал маску в Facebook и Instagram, приобщиться к digital-маскараду и в прямом эфире узнать имена лучших на юридическом рынке Украины.
Посмотреть трансляцию можно было по этой ссылке: https://youtu.be/P_r1R8cKWpk. На сегодня церемонию посмотрели более 9000 зрителей.
Особенностью этого Рейтинга была его максимальная автоматизация и использование SMART-DATA-анализа на основе искусственного интеллекта для определения лучших на юридическом рынке Украины.
Марина Бондаренко, председатель совета директоров компании ЛІГА:ЗАКОН в видеообращении к участникам Рейтинга отметила: "Мы полностью выполнили свои обязательства, которые давали в прошлом году о том, что Рейтинг будет объективным, прозрачным и инновационным и благодаря этому существенно отличаться от прошлогоднего рейтинга и всех подобных рейтингов, которые происходят в Украине. Ядром Рейтинга станет юридический каталог – Liga:BOOK, а определять победителей наряду с профессиональным жюри будет искусственный интеллект на основе алгоритмов SMART-DATA-анализа. Мы обещали, мы – сделали".
Марина Бондаренко пожелала юристам подниматься по лестнице только вверх на пути накопления репутационного капитала и заверила, что компания ЛІГА:ЗАКОН будет объективно и прозрачно отражать его в независимом Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS.
В подтверждение действенности и эффективности искусственного интеллекта Валерий Решетняк, директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН, привел данные SMART-DATA-анализа юридического рынка Украины и отметил, что объектами SMART-DATA-анализа стали 4685 юридических фирм.
Совокупный доход юридического рынка Украины в 2018 году составил 6,33 млрд грн, в 2019 — 8,65 млрд грн. Деление юридических фирм по количеству связанных юридических лиц: 23,7% – 1 юрлицо, 22,6% – 2 юрлица, 19,5% – 3-5 юрлиц, 18,3% – 6-9 юрлиц, 15,9 % – 10+ юрлиц. Деление юридических фирм по количеству сотрудников: 100 и более – 6%, 50-99 сотрудников – 13%, 20-49 сотрудников – 34%, 10-19 сотрудников – 78%. Менее 10 сотрудников имеют 4 554 юридические фирмы. Количество упоминаний юридических фирм в СМИ в 2019 году составила 14 640, за январь – ноябрь 2020 – 11 669.
"По сравнению с 2018 годом в 2019 году рост юридического рынка составил 36,7%, но в 2020-м, по предварительным данным SMART-DATA-анализа, ожидается некоторый спад. Для объективной оценки юридического рынка важно поддерживать актуальность данных и расширять их полноту", – говорит Валерий Решетняк, директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН.
По решению жюри и по результатам SMART-DATA-анализа победителями LIGA ZAKON AWARDS 2020 в национальной и премьер-лиге стали:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
НОМИНАЦИЯ "КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО"
- ALEXANDROV&PARTNERS;
- Виталий Пацюк, партнер КПД Консалтинг.
НОМИНАЦИЯ "БАНКРОТСТВО И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ"
- PRAVO GARANT;
- Роман Загрия, управляющий партнер PRAVO GARANT.
НОМИНАЦИЯ "АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО"
- Redcliffe Partners;
- Анастасия Усова, партнер Redcliffe Partners.
НОМИНАЦИЯ "БАНКОВСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО"
- Amber;
- Семен Ханин, управляющий партнер Amber.
НОМИНАЦИЯ "ТРУДОВОЕ ПРАВО"
- КПД Консалтинг;
- Кирилл Казак, партнер КПД Консалтинг.
НОМИНАЦИЯ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"
- Marchenko Partners;
- Александр Алексеенко, партнер Marchenko Partners.
НОМИНАЦИЯ "ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО"
- АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры";
- Ирина Высицкая, партнер АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры".
НОМИНАЦИЯ "НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ"
- Redcliffe Partners;
- Алексей Савчук, управляющий партнер АО "Ассирия".
НОМИНАЦИЯ "ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ"
- Hillmont Partners;
- Сергей Ныжный, соуправляющий партнер Hillmont Partners.
НОМИНАЦИЯ "НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
- Юридическая консалтинговая компания "Де-Юре";
- Григорий Трипульский, управляющий партнер ЮКК "Де-Юре".
НОМИНАЦИЯ "НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ"
- Amber;
- Олег Вдовичен, управляющий партнер АО "Вдовичен и партнеры".
НОМИНАЦИЯ "ГРАЖДАНСКИЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ"
- L.I. Group;
- Артур Мегеря, старший партнер L.I. Group.
НОМИНАЦИЯ "УГОЛОВНАЯ ПРАКТИКА"
- АО "Вдовичен и партнеры";
- Игорь Черезов, управляющий партнер АО "Адвокат Черезов и Партнеры".
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
НОМИНАЦИЯ "КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО"
- Юридическая группа EUCON;
- Николай Ковальчук, старший партнер L.I. Group.
НОМИНАЦИЯ "БАНКРОТСТВО И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ"
- ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
- Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
НОМИНАЦИЯ "АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО"
- ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
- Александр Фефелов, партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
НОМИНАЦИЯ "БАНКОВСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО"
- Redcliffe Partners;
- Алексей Сошенко, управляющий партнер Redcliffe Partners.
НОМИНАЦИЯ "ТРУДОВОЕ ПРАВО"
- ILF;
- Сергей Сильченко, партнер ILF.
НОМИНАЦИЯ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"
- ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
- Арсен Бучковский, младший партнер ILF.
НОМИНАЦИЯ "НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ"
- Юридическая группа EUCON;
- Ярослав Романчук, управляющий партнер EUCON.
НОМИНАЦИЯ "ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ"
- ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
- Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
НОМИНАЦИЯ "НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
- ALEXANDROV&PARTNERS;
- Дмитрий Александров, старший партнер ALEXANDROV&PARTNERS.
НОМИНАЦИЯ "НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ"
- KPMG Law Ukraine;
- Лариса Антощук, партнер KPMG Law Ukraine.
НОМИНАЦИЯ "АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА"
- Marchenko Partners;
- Олег Марченко, партнер Marchenko Partners.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ И ПРЕМИИ
ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ ТОП-5 ЮРИДИЧЕСКИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ УКРАИНЫ
- Юридический департамент ООО "УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "УЛФ" и Владимир Ковальчук, директор юридического департамента.
- Юридическое управление АО "СК "ИНГА" и Наталия Вилько, руководитель юридического управления.
- Юридическая служба ООО "КРКА УКРАИНА" и Оксана Вьюшинская, старший юрист и комплаенс-офицер.
- Департамент правового обеспечения ЧАО "Киевстар".
- Юридический департамент Днепропетровской областной государственной администрации и Виталий Соловей, директор департамента.
ПОБЕДИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "Legal Tech СТАРТАП ГОДА"
Онлайн-сервис юридической проверки недвижимости Monitor.Estate
ПОБЕДИТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ОППОНЕНТ АКУЛА"
ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и ЮФ "Ильяшев и Партнеры"
Победителей в этой категории выбирали сами участники рынка
ПОБЕДИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ "МЕДИАПРИЗНАНИЕ ГОДА"
Sayenko Kharenko
При оценке победителей в этой категории были учтены медиа активность юридической компании и тональность упоминаний о ней.
Объективность Методологии оценки номинантов и определения победителей подтверждена наблюдателями от известной в Украине и мире компании Baker Tilly.
YouTube https://youtu.be/P_r1R8cKWpk
Instagram https://instagram.com/ligazakonawards
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