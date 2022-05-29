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"Не берите российские паспорта" – Верещук жителям временно оккупированных территорий

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 22:08
Протесты в Херсоне (фото - Petro Melnychuk, Facebook)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук дала советы, что делать жителям областей, захваченных врагом.

Об этом говорится в сообщении Верещук в Telegram.

По ее словам, эта война может быть более долгой, чем мы ожидали, и более кровавой, чем мы представляли.

Особенно болезненной война стала для тех, кто сейчас живет на временно оккупированных территориях – им приходится принимать тяжелые судьбоносные решения для себя и своих семей. Поэтому перед ними остаются два основных вопроса: оставаться ли жить под временной оккупацией? Если оставаться под оккупацией, брать ли российский паспорт?

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Министр дала два ключевых совета, как следует поступать, в частности она советует:

- Переезжать на подконтрольную территорию.
"Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Потому что, наконец, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детях", – объясняет Верещук.

– Не брать российский паспорт.
"Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", – говорит она.

"Итак, не берите российские паспорта, не оставайтесь в оккупации!" – советует Верещук.

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