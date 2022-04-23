"Неделя максимум". Консультации о гарантиях безопасности Украины завершаются – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что консультации со странами-партнерами по гарантиям безопасности для Украины могут завершиться в течение недели. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона в пятницу вечером.

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"Сегодня на уровне политических советников под руководством господина Ермака продолжаются консультации со странами, публично заявившими, что согласны обсуждать те гарантии, которые могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важно – поставки оружия, закрыть небо, военные консультации и деньги, которые потребуются для того, чтобы быстро закупать дополнительное оружие. Это сегодня проговаривается на уровне советников. Я думаю, неделя максимум могут быть завершены эти консультации", – сказал он.

Подоляк добавил, что гарантии безопасности – это принципиальный вопрос. Украина не хочет на выходе "получить Минск-3", чтобы через несколько лет снова воевать с Россией.

"Важно, чтобы РФ поняла, что, если они захотят напасть, будут видеть другие страны с мощными армиями", – сказал советник.

Раньше Украина требовала, чтобы гарантии безопасности от стран Запада, которые будут предоставлены вместо вступления Украины в НАТО, были аналогичны статье 5 устава Альянса.

Страны Запада, а это США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль, на такие гарантии для Украины не готовы.

Андрей Водяный

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