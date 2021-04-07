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Слоган сети магазинов "Фора" — "Забота в действии", и речь не только о людях, но и о природе. Как с детства приучать детей заботиться об окружающей среде? Самый эффективный способ — через игру. Именно поэтому в "Форе" запустили социально-экологический проект "Джойки" — игру в мобильном приложении с дополненной реальностью.

Кто такие Джойки и как они помогают природе?

Joykis, или Джойки — это маленькие, невидимые невооруженным глазом существа, которые живут вокруг нас и заботятся о нашей планете. Дети могут увидеть их, используя бесплатное мобильное приложение JOYKIS.

Есть четыре команды Джоек: лесные, водные, воздушные и городские персонажи. Каждая команда отвечает за чистоту окружающей среды в своей среде. Знакомясь с Джойками, дети учатся бережно относиться к окружающей среде, в частности не мусорить на природе и правильно сортировать мусор дома. Для полной коллекции нужно собрать 24 карточки.

Чтобы начать знакомство с Джойками, нужно:

сделать покупки в сети "Фора" на сумму от 99 грн;

получить сашет с карточкой, которая оживает;

собирать карточки в одном альбоме и "оживлять" экогероев с помощью приложения JOYKIS в Google Play или App Store: новый герой — новая игра в дополненной реальности, которая учит сортировать мусор.

Кроме того, что игра учит детей сортировке, у нее есть и глобальная цель — озеленить планету. В конце каждой игры Джойка выдает ребенку определенное количество семян, которые можно потратить на озеленение окружающей среды. За собранные в игре виртуальные семена сеть "Фора" высадит настоящие деревья после окончания акции.

Игра рассчитана прежде всего на детей 3-8 лет и их родителей. И конечно, на всех неравнодушных к состоянию окружающей среды, кто хочет помочь озеленить города в такой игровой форме.

Акция продлится с 1 апреля по 23 мая 2021 года. Больше узнавайте на официальном сайте компании, страницах "Форы" в Facebook и Instagram.

"Фора" — сеть продуктовых магазинов, успешно работающая на рынке Украины с 2002 года. Сеть состоит из более 265 магазинов, расположенных преимущественно в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской областях. С 2020 года "Фора" развивает интернет-магазин shop.fora.ua







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