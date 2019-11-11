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Уже завтра, 09.11.2019, с 16.00 открывает свои двери главный премиальный кинотеатр столицы - новый Multiplex в ЦУМе.

«Это по-настоящему историческое событие - впервые в 80-летней истории киевского Центрального универсального магазина в его ар-деко стенах появится кинотеатр. Холдинг Multiplex гордится своей возможностью стать частью киевской истории», - отметил СЕО Multiplex Роман Романчук.

Кинотеатр запускается в техническом режиме со скидками на билеты до 50%. Вниманию гостей представлены пять залов класса «Люкс» с современным оборудованием. Изысканный холл кинотеатра проектировало бюро Mono architects.

В дальнейшем будет доступно ресторанное обслуживание заведений ЦУМа, стандартная линейка снеков дополнена попкорном с трюфельным вкусом, а гости смогут сделать заказ непосредственно в кинозале.

Дата официального торжественного открытия будет сообщена в ближайшее время. Stay tuned.